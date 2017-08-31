С десятикратным разрывом: названы регионы, лидирующие на рынке труда

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Ситуация на рынке труда наиболее благоприятна в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, свидетельствуют данные исследования, подготовленного рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Во всех регионах-лидерах низкий уровень безработицы, высокая емкость рынка труда, относительно короткое среднее время поиска работы и высокие зарплаты. В конце списка – северокавказские республики, Алтай, Тыва и Калмыкия.

Десятикратный разрыв

Исследование подготовлено к Восточному экономическому форуму-2017, который стартует во Владивостоке 6 сентября.

Для оценки ситуации на рынке труда в регионах РФ эксперты "РИА Рейтинг" рассчитали индекс рынка труда по итогам 2016 года, который позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация на рынке труда в регионах РФ неоднородна. Значение индекса по итогам 2016 года изменяется от 88,8 (Москва) до 9,8 (Ингушетия) при диапазоне от 100 до 1. Соответственно, чем выше значение индекса, тем более благоприятная ситуация на рынке труда в данном регионе.

Как показывает исследование, результаты расчета индекса рынка труда во многом коррелируют с результатами рейтинга социально-экономического развития субъектов РФ.

"Это вполне закономерно, поскольку влияние социально-экономических факторов на рынок труда является ключевым", — отмечают исследователи.

Лидеры и аутсайдеры

По сравнению с прошлогодними результатами, пятерка лидеров по индексу рынка труда не изменилась. Первое место сохранила за собой Москва, второе — Санкт-Петербург. У данных субъектов РФ индекс превышает 80 баллов. При этом по сравнению с прошлым годом значение индекса здесь повысилось. Третье место с заметным отрывом занимает Московская область, где значение индекса составило 78,1 балла. Еще одним регионом, где значение индекса превысило 70 баллов, является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Пятое место сохранила за собой Республика Татарстан со значением индекса по итогам 2016 года 67,3.

В средней части списка регионы по значению индекса отличаются несущественно и идут достаточно плотно, в частности, разница в значении индекса у Ленинградской области, которая занимает шестое место и Курганской областью, которая занимает семьдесят шестое место, составляет менее 32 баллов.

У девяти субъектов РФ значение индекса по итогам 2016 года составило менее 30 баллов. Это Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Чечня, Тыва, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания и Дагестан. По сравнению с 2015 годом число таких регионов не изменилось.

Рост и снижение

По итогам 2016 года в 28 регионах значение индекса рынка труда по сравнению с прошлым годом увеличилось. Для сравнения: по результатам 2015 года увеличение индекса произошло лишь в пяти субъектах РФ.

Наибольший прирост — в Липецкой области (+4,3 пункта), Хабаровском крае (+3,7 пункта) и Республике Тыва (+3,6 пункта). В остальных субъектах РФ рост индекса не превысил 3 пунктов.

Значения индекса в 2016 году снизилось у 57 регионов, однако у большинства из них снижение было незначительным: в основном, не более двух пунктов.

Наиболее существенно индекс снизился в Чеченской Республике (-12,1 пункта), Республике Северная Осетия-Алания (-6,6 пункта) и в Курганской области (-5,3 пункта). В остальных регионах сокращение индекса не превысило пяти пунктов.

Ситуация улучшится



По мнению экспертов "РИА Рейтинг" в 2017 году на фоне постепенного улучшения экономической ситуации на рынке труда сохранится тенденция к стабилизации, а по ряду показателей можно ожидать улучшения ситуации. Это должно привести к росту числа регионов с позитивной динамикой индекса рынка труда, в то же время вряд ли можно ожидать, что рост индекса в региональном разрезе будет носить массовый характер. При этом среди лидеров и аутсайдеров, вероятно, существенных изменений не произойдет.

В 2017 году, как полагают исследователи, повышение значения индекса возможно у регионов с развитым автомобилестроительным сектором, рост в котором можно ожидать благодаря фактору импортозамещения. В более выгодном положении, как и в прошлом году, могут оказаться регионы с преобладанием оборонно-промышленного комплекса. Возможно повышение индекса в субъектах РФ с развитой фармацевтической отраслью, которая, также ориентируясь на импортозамещение, демонстрирует в текущем году высокую динамику производства.

Исследование ситуации на рынке труда в регионах РФ подготовлено рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня" к Восточному экономическому форуму-2017, который стартует во Владивостоке 6 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. РИА Новости (В составе МИА "Россия сегодня") выступает официальным информационным партнером. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" — информационный партнер ВЭФ-2017. Международное информационное агентство и радио Sputnik — международный информационный партнер.