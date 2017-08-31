США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

С десятикратным разрывом: названы регионы, лидирующие на рынке труда

11:2731.08.2017
0770
© Fotolia / ldprodОфисный работник за компьютером. Архивное фотоОфисный работник за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / ldprod

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Ситуация на рынке труда наиболее благоприятна в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, свидетельствуют данные исследования, подготовленного рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Во всех регионах-лидерах низкий уровень безработицы, высокая емкость рынка труда, относительно короткое среднее время поиска работы и высокие зарплаты. В конце списка – северокавказские республики, Алтай, Тыва и Калмыкия.

Десятикратный разрыв

Исследование подготовлено к Восточному экономическому форуму-2017, который стартует во Владивостоке 6 сентября.

Центр занятости населения. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Минтруд сообщил о снижении числа официальных безработных

Для оценки ситуации на рынке труда в регионах РФ эксперты "РИА Рейтинг" рассчитали индекс рынка труда по итогам 2016 года, который позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация на рынке труда в регионах РФ неоднородна. Значение индекса по итогам 2016 года изменяется от 88,8 (Москва) до 9,8 (Ингушетия) при диапазоне от 100 до 1. Соответственно, чем выше значение индекса, тем более благоприятная ситуация на рынке труда в данном регионе.

Как показывает исследование, результаты расчета индекса рынка труда во многом коррелируют с результатами рейтинга социально-экономического развития субъектов РФ.

"Это вполне закономерно, поскольку влияние социально-экономических факторов на рынок труда является ключевым", — отмечают исследователи.

© Fotolia / Production PerigСобеседование при приеме на работу
© Fotolia / Production Perig
Собеседование при приеме на работу

Лидеры и аутсайдеры

По сравнению с прошлогодними результатами, пятерка лидеров по индексу рынка труда не изменилась. Первое место сохранила за собой Москва, второе — Санкт-Петербург. У данных субъектов РФ индекс превышает 80 баллов. При этом по сравнению с прошлым годом значение индекса здесь повысилось. Третье место с заметным отрывом занимает Московская область, где значение индекса составило 78,1 балла. Еще одним регионом, где значение индекса превысило 70 баллов, является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Пятое место сохранила за собой Республика Татарстан со значением индекса по итогам 2016 года 67,3.

Мужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле. Архивное фото
© Fotolia / Smulsky
В Подмосковье трудоустроили более тысячи инвалидов с начала года

В средней части списка регионы по значению индекса отличаются несущественно и идут достаточно плотно, в частности, разница в значении индекса у Ленинградской области, которая занимает шестое место и Курганской областью, которая занимает семьдесят шестое место, составляет менее 32 баллов.

У девяти субъектов РФ значение индекса по итогам 2016 года составило менее 30 баллов. Это Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Чечня, Тыва, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания и Дагестан. По сравнению с 2015 годом число таких регионов не изменилось.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСоискатель заполняет анкету и держит в руках диплом
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Соискатель заполняет анкету и держит в руках диплом

Рост и снижение

По итогам 2016 года в 28 регионах значение индекса рынка труда по сравнению с прошлым годом увеличилось. Для сравнения: по результатам 2015 года увеличение индекса произошло лишь в пяти субъектах РФ.

Наибольший прирост — в Липецкой области (+4,3 пункта), Хабаровском крае (+3,7 пункта) и Республике Тыва (+3,6 пункта). В остальных субъектах РФ рост индекса не превысил 3 пунктов.

Значения индекса в 2016 году снизилось у 57 регионов, однако у большинства из них снижение было незначительным: в основном, не более двух пунктов.

Наиболее существенно индекс снизился в Чеченской Республике (-12,1 пункта), Республике Северная Осетия-Алания (-6,6 пункта) и в Курганской области (-5,3 пункта). В остальных регионах сокращение индекса не превысило пяти пунктов.

Ситуация улучшится

По мнению экспертов "РИА Рейтинг" в 2017 году на фоне постепенного улучшения экономической ситуации на рынке труда сохранится тенденция к стабилизации, а по ряду показателей можно ожидать улучшения ситуации. Это должно привести к росту числа регионов с позитивной динамикой индекса рынка труда, в то же время вряд ли можно ожидать, что рост индекса в региональном разрезе будет носить массовый характер. При этом среди лидеров и аутсайдеров, вероятно, существенных изменений не произойдет.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 апреля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Правительство пообещало помочь людям, потерявшим работу

В 2017 году, как полагают исследователи, повышение значения индекса возможно у регионов с развитым автомобилестроительным сектором, рост в котором можно ожидать благодаря фактору импортозамещения. В более выгодном положении, как и в прошлом году, могут оказаться регионы с преобладанием оборонно-промышленного комплекса. Возможно повышение индекса в субъектах РФ с развитой фармацевтической отраслью, которая, также ориентируясь на импортозамещение, демонстрирует в текущем году высокую динамику производства.

Исследование ситуации на рынке труда в регионах РФ подготовлено рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня" к Восточному экономическому форуму-2017, который стартует во Владивостоке 6 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. РИА Новости (В составе МИА "Россия сегодня") выступает официальным информационным партнером. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" — информационный партнер ВЭФ-2017. Международное информационное агентство и радио Sputnik — международный информационный партнер.

Комментировать
Экономика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена