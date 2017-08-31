В Югре планируют ввести в промышленный оборот 80 участков недр за семь лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 авг — РИА Новости. Не менее 80 новых перспективных участков недр планируется передать в пользование к 2025 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, что позволит увеличить дополнительную добычу нефти на территории региона, сообщили РИА Новости в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

"Планомерная работа правительства автономного округа по включению участков недр Югры в программу лицензирования позволит ввести в промышленный оборот в период с 2018 по 2025 годы не менее 80 новых перспективных участков недр, дополнительная добыча по которым может составить до 30 миллионов тонн нефти", — заявили в департаменте.

В ведомстве уверены, что передача в пользование новых участков недр приведет к увеличению инвестиций в геологоразведочные работы на территории автономного округа, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры, что "позволит сохранять стабильную социально-экономическую обстановку в регионе".

Ранее в правительстве Югры был утвержден перечень из 46 участков недр, предлагаемых для включения в программу лицензирования. Суммарные извлекаемые запасы нефти на данных участках составляют более 65 миллионов тонн, ресурсы нефти превышают 41 миллион тонн.

"Не все участки имеют наличие запасов углеводородного сырья, часть участков требует геологического изучения в целях подтверждения находящихся в недрах ресурсов углеводородов. Из предлагаемых к передаче в пользование участков на 30-ти открыты и поставлены на государственный баланс запасы месторождения, 16 участков пока обладают только ресурсами", — поясняют в департаменте.

В региональном правительстве отмечают, что несмотря на все сложности и проблемы, перспективы развития нефтяной отрасли автономного округа велики, а ресурсная база углеводородного сырья региона позволяет сохранить потенциал добычи в Югре на высоком уровне.

"Стабилизацию и рост добычи нефти в Югре способен обеспечить качественный прирост запасов за счет проведения геологоразведочных работ, а также применения технологически сложных методов в нефтедобыче, позволяющих повысить коэффициенты извлечения нефти", — резюмируют в профильном департаменте.

Другие новости региона читайте здесь>>>