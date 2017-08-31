БАРНАУЛ, 31 авг — РИА Новости. Аграрии Алтайского края намолотили первый миллион тонн зерна, об этом во время рабочей поездки в Крутихинский район сообщил губернатор Александр Карлин.

По его словам, в основном в первом миллионе тонн урожая — зерно озимых культур, часть ранних яровых зерновых и зернобобовых.

"Это знаковое в каждой уборочной кампании событие. Отсчет на миллионы тонн зерна в Алтайском крае пошел. Рассчитываем, что миллионов в этом году будет достаточное количество. Сегодня, когда повсеместно установилась хорошая погода — сухая и с высокими температурами, — аграрии выражают уверенные заявления о том, что весь выращенный урожай будет убран в оптимальные сроки. А это, ко всему прочему, предопределяет и достаточно высокое качество зерна. Это тоже важно с точки зрения экономики хозяйств", — заявил Карлин.

По данным Минсельхоза региона, аграриям Алтайского края придется убрать яровую пшеницу более чем с 2 миллионов гектаров, что соответствует уровню прошлого года. Всего уборочной кампании в Алтайском крае будут задействованы более 9 000 зерноуборочных комбайнов. При хорошей погоде алтайские аграрии за сутки могут убирать по 3-4% от уборочной площади, то есть по 115-120 тысяч гектаров.

Отметим, что за первое полугодие на техническое перевооружение сельского хозяйства выделено 3,85 миллиарда рублей, что больше на один миллиард к уровню финансирования прошлого года. Практически вся техника приобретается через участие в федеральных и краевых программах поддержки.

Ранее губернатор сообщал, что в Алтайском крае самая большая в России площадь пашни. В объеме валового регионального продукта продукция сельского хозяйства занимает пятую часть, в среднем по России эта доля не превышает 6-6,5%. Более миллиона жителей Алтайского края проживают в сельской местности.

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