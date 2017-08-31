Суд в Башкирии признал реорганизацию "Башнефти" способом вывода активов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии считает, что проведенная в 2014 году АФК "Система" реорганизация "Башнефти" является злоупотреблением акционерами своими правами, говорится решении суда.

Суд отмечает, что АФК, владеющая акциями МТС, "Медси", "Башкирской электросетевой компании" (БЭСК), является профессиональным инвестором. Поэтому она имела возможность и должна была принять во внимание обстоятельства приватизации "Башнефти", указывающие на ничтожность сделок и предусмотренную законом обязанность возвратить все полученное по такой сделке. "Также ответчики имели возможность и должны были воздержаться от причинения ущерба обществу ("Башнефти" — ред.) в результате использования корпоративного контроля над обществом и предпринятой реорганизации", — говорится решении.

"Суд полагает, что ответчики, исходя из обстоятельств дела, не могли не знать, что являются незаконными владельцами акций, обязанными их возвратить, а возврат акций в государственную собственность не связан с обычными рисками гражданского оборота. Следовательно, ответчики понимали, что реорганизация неизбежно причинит обществу "Башнефть" существенные убытки, поэтому, осуществляя вывод имущества из общества "Башнефть", действовали не как добросовестный акционер, а исключительно в собственном интересе, что подтверждает наличие вины ответчиков в причинении ущерба", — отмечается в решении.

"В ходе реорганизации "Башнефти" ответчики поступали вопреки норме, предоставляющей им право корпоративного контроля над дочерним обществом, не соотносили свое поведение с интересами общества и государства, подобное поведение не отвечает критериям разумности, добросовестности и осмотрительности, а является злоупотреблением акционерами своими правами", — говорится в документе.

Суд отметил, что действуя разумно и добросовестно, ответчики имели другие возможности устранения перекрестной схемы владения акциями общества и внутригрупповых займов, без причинения ущерба "Башнефти".

Арбитражный суд Башкирии 24 августа частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Представитель АФК в суде сразу же заявил о намерении обжаловать решение.