Нефть слабо дешевеет на фоне опасений по поводу снижения спроса на нее

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть слабо снижаются в четверг утром, так как трейдеры по-прежнему обеспокоены сокращением объёмов переработки этого сырья после урагана "Харви", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.41 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,06%, до 50,70 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,04%, до 45,94 доллара за баррель.

Инвесторы всё так же обеспокоены последствиями урагана "Харви" в США, который в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива. В четверг утром "Харви" был переведен в статус "тропической депрессии" со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час. Сейчас "Харви" находится в центральной части Луизианы.

На рынках сохраняются опасения касательно того, сможет ли сокращение запасов нефти в США компенсировать резкое снижение спроса на нее. Так, данные минэнерго США, опубликованные в среду, существенно не повлияли на котировки.

По данным министерства, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 августа, снизились на 5,4 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 457,8 миллиона баррелей. Аналитики же ожидали сокращения запасов только на 0,41%, или на 1,908 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в США за неделю, по данным ведомства, увеличилась на 0,02%, или на 2 тысячи баррелей в сутки, до 9,53 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросла на 0,7 миллиона баррелей, составив 57,2 миллиона баррелей.