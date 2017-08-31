Нефть слабо дешевеет на фоне опасений по поводу снижения спроса на нее

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть слабо снижаются в четверг утром, так как трейдеры по-прежнему обеспокоены сокращением объёмов переработки этого сырья после урагана "Харви", свидетельствуют данные торгов.
Инвесторы всё так же обеспокоены последствиями урагана "Харви" в США, который в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива. В четверг утром "Харви" был переведен в статус "тропической депрессии" со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час. Сейчас "Харви" находится в центральной части Луизианы.
На рынках сохраняются опасения касательно того, сможет ли сокращение запасов нефти в США компенсировать резкое снижение спроса на нее. Так, данные минэнерго США, опубликованные в среду, существенно не повлияли на котировки.
При этом добыча нефти в США за неделю, по данным ведомства, увеличилась на 0,02%, или на 2 тысячи баррелей в сутки, до 9,53 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросла на 0,7 миллиона баррелей, составив 57,2 миллиона баррелей.