Более 2000 делегатов приедут на Татарстанский нефтегазохимический форум

В выставочном центре "Казанская ярмарка" в Казани 6 сентября состоится открытие Татарстанского нефтегазохимического форума. Традиционно ТНФ объединяет четыре важнейшие отраслевые выставки, в числе которых международные специализированные выставки "Нефть, газ. Нефтехимия", "Интерпластика. Казань", а также специализированные выставки "Экотехнологии и оборудование XXI века" и "Geo-Казань: Геологоразведка. Геодезия. Картография".

ТНФ проводится ежегодно при поддержке президента и правительства Республики Татарстан, организатором форума выступает выставочный центр "Казанская ярмарка".

В этом году в работе форума принимают участие более 2000 делегатов — представители предприятий из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В их числе будут и представители малого и среднего бизнеса, которые представляют свои разработки и хотят наладить партнерство с крупными компаниями.

Кроме того, в деловой программе форума примут участие ведущие эксперты нефтегазохимической отрасли, делегаты от отраслевых ассоциаций, министерств и ведомств, администраций регионов. Форум все больше привлекает представителей НИИ и вузов, в том числе и студентов, которые видят свое будущее в нефтегазохимической отрасли.

© Фото предоставлено пресс-службой ОАО "Казанская ярмарка" В выставочном центре "Казанская ярмарка" 6 сентября состоится открытие Татарстанского нефтегазохимического форума © Фото предоставлено пресс-службой ОАО "Казанская ярмарка" В выставочном центре "Казанская ярмарка" 6 сентября состоится открытие Татарстанского нефтегазохимического форума



Выставки, проходящие в рамках форума, разместятся в трех павильонах и на открытой площадке выставочного центра общей площадью более 10000 квадратных метров. Компании-участники представят современные материалы, оборудование и технологии в нефтехимической, экологической, полимерной и геоинформационной областях.

ТНФ является одним из центральных выставочных мероприятий нефтегазохимической отрасли России. Но это еще и эффективная площадка для расширения границ делового сотрудничества между предприятиями, обмена идеями, получения свежей информации по ключевым темам отрасли, бизнес-встреч промышленного сообщества. Участники смогут познакомиться с потенциальными партнерами и наладить эффективные контакты для дальнейшего развития своих предприятий. Это великолепная возможность обсудить текущие производственные моменты в неформальной обстановке "с глазу на глаз".

Центром взаимодействия станут площадки международных конференций, круглые столы и презентации ключевых игроков рынка. Вопросы, которые обсуждаются на ТНФ, всегда затрагивают актуальные проблемы и инновационные решения, поэтому важны не только для нашей республики, специализирующейся на нефтяной и нефтехимической промышленности, но и для всей страны.

На форуме будет определен победитель конкурса "Лучший экспонат, проект или техническое решение", награду ему вручит президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Поскольку Татарстан — признанный лидер российской полимерной индустрии, в рамках ТНФ уже в третий раз проводится международная специализированная выставка "Интерпластика. Казань", на которой в этом году, помимо постоянных экспонентов, ожидается значительное число новых игроков.

Татарстанский нефтегазохимический форум состоится в выставочном центре "Казанская ярмарка" с 6 по 8 сентября 2017 года.

Зарегистрироваться для посещения форума можно здесь

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