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Экономика

"Платформа ОФД" Сбербанка создает рынки обработки данных онлайн-касс

23:5030.08.2017
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтенд компании Сбербанк. Архивное фотоСтенд компании Сбербанк. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Платформа ОФД" группы Сбербанка, один из крупнейших операторов фискальных данных в РФ, создает новые рынки обработки данных по результатам работы онлайн-касс с использованием технологии нейронных сетей, сообщил гендиректор компании "Платформа ОФД" Андрей Баров.

Здание Сбербанка РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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С июля 2017 года в России вступило в силу требование об обязательном использовании онлайн-касс на предприятиях торговли, специальной кассы для отправки фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС). Ежедневно в ФНС передается несколько сотен миллионов чеков в день. Например, "Платформа ОФД" передает в сутки по 25-30 миллионов чеков, к ней подключена каждая четвертая онлайн-касса РФ.

"На сегодняшний день в ФНС передано уже более 10 миллиардов чеков, из которых порядка 3 миллиардов чеков передала "Платформа ОФД", рассказал журналистам Баров. По его словам, общее число онлайн-касс через месяц в РФ может превысить 1,3 миллиона штук.

Новые рынки

Сейчас "Платформа ОФД" занимается разработкой системы распознавания и классификации товарных позиций с использованием технологии нейронных сетей, чтобы помочь предпринимателям анализировать свои товарные потоки, классифицировать товары, развивая на этой базе бизнес. В нейронные сети уже инвестировано несколько миллионов рублей, сообщил Баров.

"Новые возможности ОФД (операторов фискальных данных – ред.) по обработке данных открывают и новые рынки. Этот потенциал еще не так сильно изучен, но очевидно, что эффект будет в связке с различными сервисами и направлениями, которым сейчас дает толчок цифровизация экономики страны: облачные сервисы, аналитика и другое", — отметил он.

Одним из потенциально перспективных направлений является оценка классификации товарных позиций в чеках. По предварительным оценкам, этот рынок может быть не меньше, чем рынок основой услуги ОФД — обработки данных онлайн-касс, заявил Баров.

"Именно возможность агрегирования данных позволяет решать, в частности, наболевший вопрос о классификации товарных позиций в чеках. Сегодня мы видим, что один и тот же товар в чеках имеет порой свыше тысячи разных наименований. Например, при анализе чеков только за один день, позиция "хлеб белый" имеет 330 наименований", — описал он.

Покупки до 100 рублей

Обзор чеков, переданных онлайн-кассами, показал, что в течение суток, 29 августа, россиянами приобреталось более 41 тысяч товарных позиций ценой до 100 рублей, рассказали в "Платформе ОФД".

Офис Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Среди наиболее популярных товаров до 100 рублей оказались горький шоколад, гамбургеры, лимоны, груши, яблоки, безалкогольные газированные напитки, мясные консервы, сигареты, пиво, безалкогольный энергетический напиток, кофе капучино и букмекерские ставки.

В числе наиболее популярных товаров по цене до 10 рублей по результатом покупок вчерашнего дня вошли шоколадный батончик, консервы для кошек, пакетики кофе 3 в 1, сахарная булочка, глазированный сырок, вермишель быстрого приготовления, яблочный сок, хлеб в 350 грамм, чипсы.

При этом в качестве бонусов за ноль рублей магазинами в РФ 29 августа было продано свыше 37 тысяч товаров. Самыми популярными бонусами стали подарочные сертификаты, бонусные карты, бонусные марки, бумажные тарелки, сосиски, сырники, хлеб нарезанный и соусы.

"Платформа ОФД" позволяют обрабатывать нескольких десятков миллионов чеков в сутки. Стратегические партнеры и основатели "Платформа ОФД" — Сбербанк, компании "АТОЛ" и "ЭВОТОР".

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