АКРА присвоило Москве рейтинг "АAA(RU)", прогноз стабильный

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Москве высший кредитный рейтинг "AAА(RU)" со стабильным прогнозом, сообщает агентство.

"АКРА присвоило Москве кредитный рейтинг "AAA(RU)", прогноз стабильный. Кредитный рейтинг Москвы обусловлен высоким уровнем развития экономики данного субъекта, существенным профицитом операционного баланса, высоким уровнем самодостаточности и структурной сбалансированности бюджета, значительной ликвидностью бюджета и незначительной долговой нагрузкой", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, Москва занимает первое место в РФ по показателю валового регионального продукта (ВРП). В 2015 году ВРП составил 13,5 триллиона рублей (более 20,8% совокупного ВРП российских регионов).

Формально экономика города характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией. Около 32% ВРП формируется в секторе "торговля" и 23% в сегменте "операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг". Однако, отмечает агентство, реальная диверсификация по отраслям выше: многие крупные компании в различных секторах имеют холдинговую структуру, а в качестве основных видов деятельности у головных компаний указывалась "оптовая торговля" или "предоставление прочих видов услуг".

При этом бюджет города характеризуется высокой самодостаточностью (собственные доходы — в среднем 98%). Объем обязательных расходов составляет порядка 62%, а операционный баланс города — 33% регулярных доходов. Сообщается, что с 2014 года объем долга снизился в 2,9 раза (на 117,3 миллиарда рублей). По оценкам АКРА, в 2017–2018 годах город не будет испытывать потребности в привлечении долгового капитала.

Уточняется, что рейтинг может быть пересмотрен в негативную сторону в случае существенного роста долговой нагрузки, снижения профицита операционного баланса или изменения системы межбюджетных отношений в России.