Кабмин: экспорт авиапрома России может вырасти в восемь раз к 2025 году

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам обсудил проекты стратегий развития экспорта "пилотных" отраслей промышленности до 2025 года, сообщили РИА Новости в департаменте проектной деятельности правительства РФ.
"В соответствии с проектом стратегии экспорта авиационной промышленности в базовом сценарии планируется увеличить экспорт российской продукции авиа- и вертолетостроения в 2018 году в 2,9 раза по сравнению с 2016 годом, в 2020 году – в 5 раз, в 2025 году – в 8 раз. В базовом сценарии проектом стратегии предполагается привлекать клиентов за счет сервиса и долгосрочности присутствия на рынке, обеспечения ликвидности российской продукции на вторичных рынках", — отметили в департаменте.
"В соответствии с проектом стратегии экспорта автомобильной промышленности в базовом сценарии планируется увеличить экспорт российской продукции до 4,9 миллиарда долларов, в том числе экспортировать около 240 тысяч автомобилей и автокомпонентов стоимостью 1,6 миллиарда долларов. В оптимистическом сценарии, при оптимальном сочетании всех факторов, объем экспорта в 2025 году может составить до 7,8 миллиарда долларов, в том числе 400 тысяч автомобилей и комплектов и автокомпонентов стоимостью 2,5 миллиарда долларов", — рассказали в департаменте.