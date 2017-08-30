Кабмин: экспорт авиапрома России может вырасти в восемь раз к 2025 году

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам обсудил проекты стратегий развития экспорта "пилотных" отраслей промышленности до 2025 года, сообщили РИА Новости в департаменте проектной деятельности правительства РФ.

"В соответствии с проектом стратегии экспорта авиационной промышленности в базовом сценарии планируется увеличить экспорт российской продукции авиа- и вертолетостроения в 2018 году в 2,9 раза по сравнению с 2016 годом, в 2020 году – в 5 раз, в 2025 году – в 8 раз. В базовом сценарии проектом стратегии предполагается привлекать клиентов за счет сервиса и долгосрочности присутствия на рынке, обеспечения ликвидности российской продукции на вторичных рынках", — отметили в департаменте.

Также планируется установить требования по уровню локализации продукции при закупках воздушных судов авиакомпаниями с госучастием и при кооперационных поставках в интересах программ самолето- и вертолетостроения. Эти меры будут содействовать встраиванию российских производителей комплектующих в глобальные цепочки крупнейших авиастроителей.

"В соответствии с проектом стратегии экспорта автомобильной промышленности в базовом сценарии планируется увеличить экспорт российской продукции до 4,9 миллиарда долларов, в том числе экспортировать около 240 тысяч автомобилей и автокомпонентов стоимостью 1,6 миллиарда долларов. В оптимистическом сценарии, при оптимальном сочетании всех факторов, объем экспорта в 2025 году может составить до 7,8 миллиарда долларов, в том числе 400 тысяч автомобилей и комплектов и автокомпонентов стоимостью 2,5 миллиарда долларов", — рассказали в департаменте.

Проект стратегии развития экспорта железнодорожного машиностроения предусматривает три сценария развития экспорта ж/д-продукции — базовый сценарий реализуется при сохранении действующего набора мер господдержки. В этом случае ожидается, что объём экспорта будет расти ежегодно на 14%, и составит в 2018 году 470 миллионов долларов, в 2019 году — 570 миллионов долларов, а к 2025 году может достичь 1,19 миллиарда долларов.