Исключительная мера: почему ЦБ спас "Открытие" и что будет с ним дальше

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ситуация вокруг банка "Открытия" разрешилась более чем положительно: ЦБ решил санировать крупнейшего частного игрока на российском финансовом рынке, применив для этого абсолютно новый механизм. Оздоровление банка впервые будет проводиться через недавно созданный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный Центробанку. Таким образом, санатором выступит сам Банк России – он получит 75% акций "Открытия" и станет его контролирующим акционером. По мнению наблюдателей, регулятор пошел на такой шаг, чтобы сохранить доверие к банковской системе, и избежать кризиса, который бы автоматически спровоцировал крах системно важного игрока. О том, как восьмой крупнейший банк в стране едва не рухнул, что будет с ним дальше, и кто может стать следующим – в материале РИА Новости.

"Траст" как предчувствие

Проблемы "Открытия", падение которого, как отмечает газета Financial Times, оказалось "столь же стремительным, как и взлет" в ЦБ связывают с неудачными решениями последних трех лет. Состояние организации подкосила санация банка "Траст" (входил в топ-30 по России), оздоровлять который поручили ФК "Открытие.

Агентство по страхованию вкладов выдало "Открытию" 127 млрд рублей, но вскоре санатор попросил еще порядка 50 млрд рублей: дыра в балансе "Траста" оказалась больше, чем предполагалось.

ЦБ изменил план санации – дополнительные средства предполагалось выделить по итогам нового конкурса. Единственным соперником "Открытия" стал "Альфа-банк", но незадолго до объявления победителя он неожиданно отозвал заявку. Итоги конкурса до сих пор не подвели.

Мощный отток ликвидности

Катализатором ухудшения состояния банка стало приобретение "Росгосстраха" — затраты, понесенные в связи с этой сделкой намного превзошли ожидания собственников группы "Открытие".

Летом этого года по "Открытию" ударил и мощный отток клиентских средств после того, как Аналитическое кредитное агентство (АКРА) понизило рейтинг банка. Аналитики указали на "слабую способность кредитной организации генерировать свой капитал" и негативное влияние на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской структуры.

По данным ЦБ, с начала июля по конец августа юридические лица забрали из "Открытия" 389 миллиардов рублей, а физические — 139 миллиардов рублей.

Банк все больше зависел от операций рефинансирования ЦБ, и в результате обратился к регулятору за поддержкой.

Инфомационные атаки

Окончательно подкосили и без того неустойчивое "Открытие" и недавние "информационные атаки". В середине августа шума наделало письмо, которое УК "Альфа-Капитал" разослала своим клиентам. В нем компания предупредила о четырех банках в зоне риска, вопрос с которыми "будет окончательно решен" уже к осени. В черном списке оказались Банк "Открытие", Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк.

"Ни одна финансовая компания, даже абсолютно надежная, не сможет выдержать такой отток денег", — отмечает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. Впрочем, глобальной же причиной краха кредитной организации наблюдатели все же считают ее агрессивный рост при помощи сделок слияния и поглощения.

"Не всегда то, что поглощало "Открытие было высокого качества. А второй негативный момент – высокая экономическая связность с бизнесом акционеров", — указывает Вячеслав Путиловский, ведущий аналитик портала BankoDrom.ru

Новый механизм и "Рокетбанк" под крылом

В Банке России разъяснили: новый механизм, применяемый ЦБ по отношению к "Открытию", окажется более эффективным и займет значительно меньше времени, чем санация по кредитной схеме, которая может длиться 10-15 лет.

Для вкладчиков такие перемены в судьбе "Открытия" не несут никаких неудобств: банк продолжит работу в прежнем режиме.

ЦБ поддержит и работу финансовых организаций и сервисов, входящих в группу банка. Это страховая компания "Росгосстрах", банк "Траст", "Росгосстрах банк", НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ Электроэнергетики", "НПФ "РГС", "Открытие Брокер", а также проекты "Точка" и мобильный банк "Рокетбанк".

В "Рокетбанке" уже заявили: тому, что банк стал государственным они очень даже рады. "Рокетбанк стал теперь еще надежнее. ЦБ станет инвестором Открытия, а мы продолжаем работать и развиваться, как раньше", — сообщил сервис пользователям своего мобильного приложения.

Интересно, что "Рокетбанку", который "Открытие" купил в апреле 2016 года, самому пророчили крах. Над убыточным стартапом долгое время подтрунивал известный предприниматель Олег Тиньков в соцсетях. Например, как-то раз он предложил купить "Рокетбанк" за 1 млн долларов, чтобы его дети смогли "поиграть в банк". "Открытие" приобрел этот сервис за 4,5 млн долларов.

Что ждет Открытие и кто следующий

У Банка России есть набор инструментов для решения проблем падающих и собирающихся упасть банков – и отзыв лицензии, и санация в том или ином виде, и bail-in. Поэтому нынешнее решение регулятора по отношению к "Открытию" скорее станет исключением для рынка, но никак не правилом, уверены наблюдатели.

"Открытие" — слишком крупный игрок, который мог потянуть за собой другие банки, поэтому ЦБ решил санировать его сам, быстро и оперативно приняв это решение", — отмечает Путиловский.

Впрочем, по мнению аналитиков, как только ситуация стабилизируется — а регулятор пообещал уже через шесть-девять месяцев вывести рейтинги банка на хорошие уровни — ЦБ поспешит сбыть "Открытие" с рук.

"Очередной госбанк ни ЦБ, ни Минфину не нужен", — уверен Разуваев. Как предполагает эксперт, "Открытие" вполне может купить кто-то из российских госбанков, либо кто-то из компаний-экспортеров.

Теперь же всех мучает главный вопрос — кто станет следующим кандидатом "на вылет " после "Открытия", и все внимание, разумеется, обращено на банки из пресловутого письма "Альфа-Капитала". Аналитик BankoDrom рекомендует ориентироваться исключительно на кредитный рейтинг, присвоенных агентствам этим организациями – они позволяют судить об их кредитном качестве.

Разуваев, впрочем, уверен: следующим точно станет банк из злополучного списка, и о том, кто это будет, мы узнаем уже в сентябре.