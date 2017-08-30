Минфин: Фонд консолидации банковского сектора будет "воскрешать" банки

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сравнил работу Агентства по страхованию вкладов и Фонда консолидации банковского сектора с "похоронами" и "воскрешением" банков.

ЦБ РФ во вторник объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие". Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытия".

"Если говорить черным юмором, то АСВ будет заниматься похоронной командой, а фонд, наоборот, — воскресением павших. И в этом принципиальное отличие фонда от АСВ", — сказал Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24".

Он также добавил, что Фонд консолидации банковского сектора будет капитализировать банки за счет средств ЦБ, таким образом, чтобы потом эти деньги возвращались. В рамках кредитной схемы санации ЦБ выдает бесплатный или льготный кредит.

"Это (капитализация через фонд — ред.) будет обеспечивать надлежащую работу банка и пополнение его утраченного капитала новыми деньгами. Закон не предполагает других источников, кроме средств ЦБ", — добавил замглавы Минфина.