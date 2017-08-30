АФК "Система" готова защищать свои позиции вплоть до Верховного суда

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. АФК "Система" намерена отстаивать свои интересы в споре с "Роснефтью" всеми доступными способами и в случае необходимости готова обратиться в Верховный суд, заявил президент корпорации Михаил Шамолин.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Решение вступит в силу через месяц, если ответчики его не обжалуют. "Система", однако, уже заявила о намерении обжаловать решение.

"С 23 августа у нас есть 30 дней, чтобы подать апелляцию. Мы можем подать ее и раньше… Мы не можем предвидеть, как быстро пройдет процесс в Арбитражном суде (апелляции — ред). Я предполагаю, что это займет от двух-трех недель до двух-трех месяцев", — сказал Шамолин в ходе телефонной конференции.

В случае проигрыша в апелляции, по его словам, у корпорации будет шесть недель для подачи кассационной жалобы. "Потом в зависимости от решения кассационного суда, вероятно, потребуется еще несколько месяцев для передачи дела в Верховный суд", — говорит президент АФК "Система", снова подчеркивая, что АФК будет использовать все доступные возможности, чтобы защищать свои аргументы о необоснованности претензий.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти".