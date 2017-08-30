"Газпром" ждет разъяснений от OFAC по содержанию новых санкций против РФ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Газпром" ждет разъяснений от OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) по содержанию новых санкций США против РФ, сообщил начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников.

"Мы ждем разъяснения OFAC, никаких неожиданностей мы от этого не ждем, но тем не менее теоретически могу допустить, что при худшем развитии этого события мы можем получить некоторое ограничение по проектному финансированию, что теоретически может добавить долговую нагрузку на "Газпром"", — сказал Иванников в ходе телефонной конференции.

Он отметил, что применение санкций может стать фактором риска для уровня дивидендных выплат "Газпрома". Другим фактором может стать ускорение сроков ввода в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири", запуск которого запланирован на конце 2019 года.

В то же время "Газпром" будет стремиться к сохранению дивидендов на уровне не ниже 2016 года. "Наверное, уже этот принцип можно в мраморе выбить у входа в "Газпром" о том, что позиция менеджмента заключается в том, что мы будем стремиться к дивидендам на уровне не ниже предыдущего года. Дальше мы можем проанализировать те факторы, которые нам могут помешать выполнить это обещание, либо наоборот, помочь", — сказал Иванников.

По его словам, давление со стороны правительства РФ по выплате дивидендов госкомпаниями в размере 50% прибыли будет нарастать. "Поиск этого компромисса между необходимостью финансирования внутренних проектов, между доступностью заемных внешних ресурсов и необходимостью платить дивиденды на уровне не ниже (предыдущего года — ред.), это и будет то решение, которое вряд ли можно на сегодняшний момент подвергнуть детальному анализу", — сказал Иванников.

Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.