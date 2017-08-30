"Белтаможсервис": мы не участвуем в поставках запрещенного продовольствия

МИНСК, 30 авг – РИА Новости, Нина Гурина. Белорусское госпредприятие "Белтаможсервис" в сообщении, опубликованном в среду на собственном сайте, заявило, что не участвует в поставках запрещенного в России продовольствия на российский рынок.

Ранее российское агентство РБК опубликовало материал, в котором утверждалось, что "Белтаможсервис" вовлечен в поставки через Белоруссию в РФ продукции, попадающей в России под ответные санкции.

"Вынуждены сообщить: РУП "Белтаможсервис" не участвует в нелегальных поставках в Российскую Федерацию товаров санкционной группы", — говорится в сообщении, и уточняется, что "в 2017 году предприятием "Белтаможсервис" из стран Африки, Азии и Южной Америки осуществлялся ввоз и оформление на территории Белоруссии плодоовощной продукции, в отношении которой Российской Федерацией санкции не вводились".

Также говорится, что на основании заключенных договоров с субъектами хозяйствования из РФ, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность на протяжении пяти лет и более, предприятие осуществляло поставки плодоовощной продукции в РФ, и "осуществление поставок производилось в соответствии с таможенным законодательством, а также с обеспечением требований безопасности в области карантина растений".

"Овощи и фрукты относятся к продукции высокого фитосанитарного риска и сопровождаются сертификатами, выдаваемыми фитосанитарными службами стран отправления. При этом фитосанитарные сертификаты в обязательном порядке содержат сведения о стране происхождения товаров", — также обратили внимание на предприятии, пояснив, что "при ввозе на территорию России товар проходит проверку на стационарных постах Россельхознадзора, где российские получатели предоставляют уполномоченным службам необходимую информацию, в том числе о стране происхождения товара".

"Соответственно, данные службы в каждом случае имеют возможность проверить подлинность указанных сведений. Такая проверка зачастую длится несколько дней. И только после выдачи российским уполномоченным органом акта вторичного фитосанитарного контроля товар может быть вовлечен в законный оборот на территории Российской Федерации", — подчеркивается в сообщении. Там отмечается, что "копии таких документов российские партнеры направляют в "Белтаможсервис", что свидетельствует об отсутствии претензий к реализуемым на территории России товарам".