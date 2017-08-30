США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

"Белтаможсервис": мы не участвуем в поставках запрещенного продовольствия

18:4330.08.2017
(обновлено: 18:47 30.08.2017)
0490
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПокупатели в отделе фруктов гипермаркета. Архивное фотоПокупатели в отделе фруктов гипермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

МИНСК, 30 авг – РИА Новости, Нина Гурина. Белорусское госпредприятие "Белтаможсервис" в сообщении, опубликованном в среду на собственном сайте, заявило, что не участвует в поставках запрещенного в России продовольствия на российский рынок.

Ранее российское агентство РБК опубликовало материал, в котором утверждалось, что "Белтаможсервис" вовлечен в поставки через Белоруссию в РФ продукции, попадающей в России под ответные санкции.

"Вынуждены сообщить: РУП "Белтаможсервис" не участвует в нелегальных поставках в Российскую Федерацию товаров санкционной группы", — говорится в сообщении, и уточняется, что "в 2017 году предприятием "Белтаможсервис" из стран Африки, Азии и Южной Америки осуществлялся ввоз и оформление на территории Белоруссии плодоовощной продукции, в отношении которой Российской Федерацией санкции не вводились".

Также говорится, что на основании заключенных договоров с субъектами хозяйствования из РФ, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность на протяжении пяти лет и более, предприятие осуществляло поставки плодоовощной продукции в РФ, и "осуществление поставок производилось в соответствии с таможенным законодательством, а также с обеспечением требований безопасности в области карантина растений".

Цех розлива козьего молока на фермерском хозяйстве Дак под Минском. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Россия с 18 августа ограничит поставки мяса и молока из Белоруссии
"Овощи и фрукты относятся к продукции высокого фитосанитарного риска и сопровождаются сертификатами, выдаваемыми фитосанитарными службами стран отправления. При этом фитосанитарные сертификаты в обязательном порядке содержат сведения о стране происхождения товаров", — также обратили внимание на предприятии, пояснив, что "при ввозе на территорию России товар проходит проверку на стационарных постах Россельхознадзора, где российские получатели предоставляют уполномоченным службам необходимую информацию, в том числе о стране происхождения товара".

"Соответственно, данные службы в каждом случае имеют возможность проверить подлинность указанных сведений. Такая проверка зачастую длится несколько дней. И только после выдачи российским уполномоченным органом акта вторичного фитосанитарного контроля товар может быть вовлечен в законный оборот на территории Российской Федерации", — подчеркивается в сообщении. Там отмечается, что "копии таких документов российские партнеры направляют в "Белтаможсервис", что свидетельствует об отсутствии претензий к реализуемым на территории России товарам".

Комментировать
Экономика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена