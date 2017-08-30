Санкции США не помешают реализовать "Северный поток-2", заявил "Газпром"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Санкции США не помешают реализовать проект газопровода "Северный поток-2"; кроме того, по предварительной оценке, они не ограничивают возможности "Газпрома" заимствовать на внешних рынках, заявил начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников в ходе телефонной конференции.
"Более того, как заявляли в том числе и европейские политики, они видят в этом торговые войны и будут со своей стороны добиваться разъяснений, которые бы не ограничивали принятие решений наших европейских коллег с точки зрения выгоды-невыгоды… Поэтому сейчас прикладываются все усилия, чтобы получить устраивающие нас и партнеров разъяснения, которые не помешают строительству "Северного потока — 2", — отметил представитель "Газпрома".
Он подчеркнул, что даже если будут видны риски, превышающие экономическую выгоду партнеров "Газпрома", "проект "Северный поток-2" будет реализован при любом разъяснении юристов, OFAC и прочих структур".
Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.