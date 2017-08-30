Санкции США не помешают реализовать "Северный поток-2", заявил "Газпром"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Санкции США не помешают реализовать проект газопровода "Северный поток-2"; кроме того, по предварительной оценке, они не ограничивают возможности "Газпрома" заимствовать на внешних рынках, заявил начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников в ходе телефонной конференции.

"Что касается проекта Nord Stream 2 и каким образом мы будем действовать в условиях летней санкционной активности Соединенных Штатов Америки. Я думаю, ни для кого не секрет, что "Газпром" никогда не был в позиции бревна, плывущего по течению… Как наши партнеры по проекту, так и мы занимаемся тем, что пытаемся добиться определенности. Настолько размытый законопроект, что на сегодняшний момент даже западные юридические компании не могут дать четкого ответа на вопрос, что же можно и что нельзя. По предварительной оценке, это никоим образом не сокращает возможность заимствования в целом "Газпромом" на внешних рынках", — прокомментировал Иванников недавно принятый в США закон, расширяющий санкции против экономики РФ, главным образом, в нефтегазовой сфере.

"Более того, как заявляли в том числе и европейские политики, они видят в этом торговые войны и будут со своей стороны добиваться разъяснений, которые бы не ограничивали принятие решений наших европейских коллег с точки зрения выгоды-невыгоды… Поэтому сейчас прикладываются все усилия, чтобы получить устраивающие нас и партнеров разъяснения, которые не помешают строительству "Северного потока — 2", — отметил представитель "Газпрома".

Он подчеркнул, что даже если будут видны риски, превышающие экономическую выгоду партнеров "Газпрома", "проект "Северный поток-2" будет реализован при любом разъяснении юристов, OFAC и прочих структур".

"Когда мы уже исчерпаем все возможности влияния на тот результат, который выгоден "Газпрому", тогда будем принимать решение. Я не вижу никакой проблемы: внешние заимствования, которые могут быть направлены на внутренние цели, а доходы от коммерческой деятельности направлены на проектную деятельность. Поэтому пока все остается в прежних планах и не вызывает никакой ненормативной деятельности ни внутри "Газпрома", ни у наших партнеров", — добавил Иванников.

Закон, подписанный в начале августа президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.