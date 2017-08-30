Аксенов назвал иллюзией заявления, что Крым живет за счет других регионов

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 30 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал иллюзией суждения, что полуостров живет исключительно за счет других российских регионов.

"С точки зрения того, что Крым живет за счет других субъектов Российской Федерации – это полная иллюзия. Не надо такие идеи вообще тиражировать", — сказал Аксенов на встрече с молодыми журналистами на полях форума "Таврида".

По его мнению, далеко не каждый субъект Российской Федерации смог бы добиться успехов, окажись он в положении Крыма.

"В 2014 году мы заработали сами 18 миллиардов рублей, 2015 году – 28 миллиардов рублей, 2016 – 40 миллиардов рублей, в 2017 году будет 44,45 миллиарда рублей, а в 2018 будет 50. Мы сами собираем свою налогооблагаемую базу, поэтому иллюзия о том, что мы за чей-то счет живем, просто неприемлема", — подчеркнул Аксенов.

При этом глава Крыма поблагодарил российские регионы за помощь и шефство над городами и районами полуострова и отметил положительные тенденции в развитии крымской экономики.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>