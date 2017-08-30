В Липецке завершили ремонт шести участков транспортных магистралей

ЛИПЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Ремонт шести участков транспортных магистралей Липецка завершен в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Полностью приведена в порядок улица Советская, где ремонт и благоустройство сделаны "от стены до стены". Здесь установлены новые гранитные бордюры, на тротуарах уложена плитка, смонтированы транспортные и пешеходные светофоры, нанесена горизонтальная дорожная разметка. Отремонтированы улицы 9 Мая, 60 лет СССР, Терешковой, Ангарская и кольцо в районе ЛТЗ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект "Безопасные и качественные дороги" будет работать до 2025 года. Он предусматривает увеличение доли дорог городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям, до 85%. В этом году входящий в Липецкую агломерацию областной центр получил на приведение городских дорог в нормативное состояние свыше 1 миллиарда рублей. В том числе из областного бюджета выделено более 558 миллионов рублей, из федеральной казны — почти 466 миллионов рублей, из муниципального дорожного фонда направлено 6,9 миллиона рублей.

"Обеспечение сохранности автодорог и безопасности дорожного движения — одно из важнейших направлений деятельности областных властей. Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые стоят перед Липецкой областью: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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