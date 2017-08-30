ВТБ Пенсионный фонд стал лидером по доходности накоплений среди НПФ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) по итогам первого полугодия 2017 года стал лидером по текущей доходности пенсионных накоплений среди крупнейших негосударственных пенсионных фондов, входящих в ТОП-10 НПФ по количеству застрахованных лиц, сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на данные Банка России.

За отчетный период текущая доходность инвестирования пенсионных накоплений ВТБ Пенсионный фонд составила 10,54% годовых, говорится в сообщении.

"Наш результат по итогам первого полугодия в очередной раз показывает эффективность инвестиционной стратегии нашего фонда. Мы не только гарантируем сохранность пенсионных накоплений, но и стремимся заработать для наших клиентов доход, покрывающий уровень инфляции", — прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.