Аксенов надеется, что роуминг для Крыма отменят до конца года

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 30 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов надеется, что роуминг в сетях мобильной связи при звонках в другие российские регионы отменят до конца года.
"Роуминг для Крыма – это какая-то глупость. Крым — полноценный субъект Российской Федерации. Какой может быть роуминг в рамках одной страны. Надеюсь, что до конца года вопрос этот будет политически разрешен", — сказал Аксенов на встрече с молодыми журналистами на полях форума "Таврида".
На крымском полуострове работают четыре оператора связи. Ни один национальный оператор связи России не работает в Крыму из-за возможности попасть под санкции. Абоненты этих операторов пользуются в Крыму техническим роумингом, который предоставляет на полуострове компания "К-Телеком", развивающая в Крыму собственную сеть станций и вышек мобильной связи.
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