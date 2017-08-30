Производительность труда во II квартале выросла на 3%, заявил Орешкин

ГОРКИ, 30 авг — РИА Новости. Производительность труда в России выросла во втором квартале текущего года на 3%, однако темпы роста показателя надо увеличить до 4%, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Орешкин отметил, что президиум совета по приоритетным проектам ранее в среду одобрил паспорт проекта по повышению производительности труда.

"Ту историю, которую мы видим в этом году, например, второй квартал — это рост ВВП на 2,5% при одновременном снижении численности занятых в российской экономике и при одновременном снижении уровня безработицы. Поэтому темпы производительности труда здесь превышают 3%, и он должен сохраняться на таких уровнях и даже приближаться к отметке 4% для того, чтобы выйти на темпы экономического роста среднемирового", — заявил глава Минэкономразвития, говоря о планах по повышению производительности труда.

Министр отметил, что проект по производительности труда очень важен для страны в условиях тех ограничений, которые есть в настоящее время. Одобренный проект предполагает движение по двум направлениям, есть некоторые системные вещи.

В рамках проекта были отобраны шесть пилотных регионов, где региональные программы по повышению производительности труда начнут работать в этом году на конкретных предприятиях. При этом в следующем году к ним прибавится еще 10 регионов. "В каждом регионе будут созданы свои региональные программы по повышению производительности, которые будут опираться на те предприятия, которые примут участие в программе. Предприятия будут получать займы по льготным ставкам на разработку программ производительности труда", — рассказал Орешкин.

Параллельно власти в рамках программы уделят внимание и людям, которые потеряют свою работу в результате изменений, которые будут происходить на предприятиях. "Задача — создать условия, чтобы эти люди не остались без работы и не потеряли уровни заработной платы", — добавил он. "В целом тренд на повышение производительности труда должен войти в культуру на предприятиях, в культуру менеджмента и работников. Чтобы вопрос повышения качества работы, эффективности работы, снижения издержек стали первоочередными. Это ключевой момент с точки зрения экономического роста", — подытожил министр.