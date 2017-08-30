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Экономика

Суд ввел наблюдение в зерновой компании "Настюша"

16:4330.08.2017
(обновлено: 16:58 30.08.2017)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкКресло судьи. Архивное фотоКресло судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению казахстанской кредитной организации Forte Bank (прежнее название — "Альянс Банк") ввел процедуру наблюдения в крупной российской зерновой компании "Настюша", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представители межрегионального общественного движения Защита прав участников строительства жилья. Архивное фото
© РИА Новости/Аврора . Е.Фатькин, Л.Сайтметова, С.Безносов
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Суд включил задолженность перед Forte Bank в размере около 798 миллионов рублей в реестр требований кредиторов "Настюши".

Долги в Казахстане

Как пояснил представитель казахстанского банка, задолженность подтверждена решениями суда в Алма-Ате, долг на сумму около 11 миллионов рублей позднее был признан и российским судом. По словам представителя Forte Bank, зерновая компания как поручитель по кредиту не исполняет обязательства перед банком с 2015 года. "С 2015 года не поступило ни одной копейки", — сказал он.

Представитель должника просил суд отложить слушания для сверки взаиморасчетов. Ранее он говорил в суде, что основной заемщик по кредиту – казахстанское ТОО "Трансавто" – погасило задолженность, но доказательств не представил.

Против отложения выступил не только представитель банка, но и участвовавший в заседании представитель СРО арбитражных управляющих. По словам последнего, несмотря на то что в своем отзыве "Настюша" указывает на наличие активов в размере 24 миллиардов рублей, из открытых данных известно, что у компании отрицательный баланс в несколько миллиардов рублей. "Затягивание с введением наблюдения осложнит исполнение обязательств перед кредиторами", — сказал представитель СРО.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Временным управляющим должника суд утвердил Антона Никеева. Рассмотрение заявлений о вступлении в дело о банкротстве двух других кредиторов "Настюши", в том числе латвийской компании Reverta, долг перед которой оценивается в 52 миллиона долларов, в среду было отложено на 9 октября.

Ранее представитель казахстанского банка пояснил в суде, что "Настюша", казахстанское СП "Трансавто" и еще один солидарный должник — подмосковное ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" — входят в одну группу лиц, бенефициаром которой является Игорь Пинкевич. По словам заявителя, их общий долг перед Forte Bank по данному договору займа составляет более 4,5 миллиарда тенге (более 800 миллионов рублей по текущему курсу), из них "просужена" задолженность на сумму около 11,6 миллиона рублей.

Арбитраж Московской области в декабре 2016 года признал и определил привести в исполнение на территории России решение Специализированного межрайонного экономического суда Алма-Аты от 27 февраля 2014 года, которым с "Трансавто", "Настюши" и "Московского комбината хлебопродуктов" в солидарном порядке было взыскано в пользу АО "Альянс Банк" более 68 миллионов тенге (на тот момент — около 12 миллионов рублей).

Арест

Жилые дома. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Тверской суд Москвы 21 августа арестовал главу группы компаний "Настюша" Пинкевича по подозрению в мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Царицыно" на юге Москвы. Структура "Настюши" — ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) — занимается строительством жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2".

Группа "Настюша" — крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в РФ и Казахстане. В частности, "Настюша" контролирует "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов", занимающиеся производством муки, а также несколько хлебобулочных комбинатов в Москве и Подмосковье. Кроме того, группа возводит в столице жилой комплекс "Царицыно".

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