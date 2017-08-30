ЩЕРБИНКА, 30 авг — РИА Новости. Российские производители в первый день международного железнодорожного салона в Щербинке представили новый электропоезд "Ласточка-Премиум" и двухвагонные электрички, передает корреспондент РИА Новости.
Салон открылся в среду. Он проходит каждые два года в сентябре.
Новая "Ласточка"
"Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы "Синара") презентовали в среду новый межрегиональный электропоезд "Ласточка-Премиум" (серия ЭС2ГП).
Скоростной электропоезд повышенной комфортности рассчитан на перемещение между крупными городскими агломерациями на расстояние от 200 километров и выше. "Ласточка-Премиум" почти на 90% состоит из узлов и модулей российского производства, сообщает производитель.
В каждом вагоне "Ласточки-Премиум" есть санитарный блок, установлены кресла повышенной комфортности, розетки для зарядки мобильных устройств, информационные экраны. В поезде организован доступ в интернет по Wi-Fi.
Электричка из двух вагонов
"Трансмашхолдинг", крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта, представил электропоезд постоянного тока ЭП2Д в двухвагонном исполнении. Электричку выпустил Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в состав "Трансмашхолдинга").
"Отличительной особенностью ЭП2Д является возможность формирования состава от 2 до 12 вагонов. Это обеспечивает высокий уровень адаптивности поезда для эксплуатации на любых маршрутах. Возможность формирования малосоставных поездов (из 2-3 вагонов) особенно актуальна на пригородных линиях с небольшим пассажиропотоком", — отмечает ТМХ.
Пассажиры могут отслеживать на мониторах в вагонах маршрут своей поездки. В вагонах есть розетки, а также система беспроводного доступа к локальному информационно-развлекательному порталу посредством Wi-Fi с возможностью выхода пассажиров в интернет.
Электропоезда ЭП2Д в четырех- и одиннадцативагонном исполнении с 2016 года поставляются крупнейшему российскому пригородному оператору – АО "Центральная пригородная пассажирская компания". В настоящее время в эксплуатации находятся 257 вагонов.
Салон "Экспо 1520" проходит с 30 августа по 2 сентября.