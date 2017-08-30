ЩЕРБИНКА, 30 авг — РИА Новости. Российские производители в первый день международного железнодорожного салона в Щербинке представили новый электропоезд "Ласточка-Премиум" и двухвагонные электрички, передает корреспондент РИА Новости.

Салон открылся в среду. Он проходит каждые два года в сентябре.

Новая "Ласточка"

"Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы "Синара") презентовали в среду новый межрегиональный электропоезд "Ласточка-Премиум" (серия ЭС2ГП).

Скоростной электропоезд повышенной комфортности рассчитан на перемещение между крупными городскими агломерациями на расстояние от 200 километров и выше. "Ласточка-Премиум" почти на 90% состоит из узлов и модулей российского производства, сообщает производитель.

В каждом вагоне "Ласточки-Премиум" есть санитарный блок, установлены кресла повышенной комфортности, розетки для зарядки мобильных устройств, информационные экраны. В поезде организован доступ в интернет по Wi-Fi.

Электричка из двух вагонов

Головной вагон имеет зону, оборудованную для организации питания пассажиров, а также помещение для персонала. "Теперь пассажиры смогут выбирать вагон разной классности: экономический, туристический либо бизнес-класс", — отмечает производитель.

"Трансмашхолдинг", крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта, представил электропоезд постоянного тока ЭП2Д в двухвагонном исполнении. Электричку выпустил Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в состав "Трансмашхолдинга").

"Отличительной особенностью ЭП2Д является возможность формирования состава от 2 до 12 вагонов. Это обеспечивает высокий уровень адаптивности поезда для эксплуатации на любых маршрутах. Возможность формирования малосоставных поездов (из 2-3 вагонов) особенно актуальна на пригородных линиях с небольшим пассажиропотоком", — отмечает ТМХ.

В вагоне есть специальные крепления для провоза велосипедов, откидные пеленальные столы для младенцев, места для маломобильных пассажиров. Электропоезд оборудован подъемником, позволяющим поднять инвалидную коляску с низкой платформы, имеет туалетный комплекс для людей с ограниченными возможностями, специальные места для крепления инвалидных колясок в салонах.

Пассажиры могут отслеживать на мониторах в вагонах маршрут своей поездки. В вагонах есть розетки, а также система беспроводного доступа к локальному информационно-развлекательному порталу посредством Wi-Fi с возможностью выхода пассажиров в интернет.

Электропоезда ЭП2Д в четырех- и одиннадцативагонном исполнении с 2016 года поставляются крупнейшему российскому пригородному оператору – АО "Центральная пригородная пассажирская компания". В настоящее время в эксплуатации находятся 257 вагонов.

Салон "Экспо 1520" проходит с 30 августа по 2 сентября.