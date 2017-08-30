Власти направят 30 миллиардов рублей на поддержку международной кооперации

ГОРКИ, 30 авг – РИА Новости. Власти РФ направят более 30 миллиардов рублей на направление по поддержке международной кооперации и экспорта в 2018 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы исходим из того, что тот дефицит, который был при формировании лимита бюджета на следующий год, сформирован, он был компенсирован за счёт внесения в этом году части высвобождаемых средств с проекта международной кооперации. Поэтому мы выходим бездефицитно в 2018 году", — сказал Мантуров.

"В общей сложности это направление получает поддержку из бюджета более чем 30 миллиардов рублей, в целом", — добавил он.