Ивановская область получит субсидию на создание детского технопарка

ИВАНОВО, 30 авг — РИА Новости. Ивановская область получит субсидию из федерального бюджета на создание детского технопарка "Кванториум" в размере 77,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Детский технопарк "Кванториум" будет создан в 2018 году на базе Центра технического творчества "Новация" в городе Иваново. В нем ежегодно будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам не менее 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Также на базе технопарка будут реализованы направления "Робоквантум", "IT-квантум", "Промышленный дизайн", "Дополненная и виртуальная реальность", "Аэроквантум" и "Хайтек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, губернатор Ивановской области Павел Коньков назвал принятое решение о выделении региону субсидии на открытие детского технопарка стратегическим для области в целом.

"Мы сегодня отмечаем нехватку рабочих кадров инженерно-технических специальностей. Поэтому это направление дополнительного образования — один из приоритетов. На базе детского технопарка навыки по дисциплинам, отвечающим потребностям ведущих отраслей экономики региона, смогут получить большое количество ребят", — отметил глава региона.

В пресс-службе пояснили, что регион вошел в число 13 субъектов Российской Федерации, ставших победителями отбора Минобрнауки России на создание сети детских технопарков. Общая сумма средств из федерального бюджета, направленных на создание детских технопарков в регионах России, составила 906,5 миллиона рублей.

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