Халяльную продукцию могут производить на Кавказе, заявил Кузнецов

ВЕНА, 30 авг — РИА Новости. Министерство по делам Северного Кавказа рассматривает возможность размещения в регионе производств халяльной продукции совместно с австрийскими партнерами с перспективой выхода на ближневосточный и азиатский рынки, заявил в среду РИА Новости министр Лев Кузнецов.

Он возглавляет делегацию, прибывшую в австрийский Тироль для изучения работы небольших курортных городков и фермерских хозяйств для внедрения подобного опыта на Кавказе. Также в рамках визита было подписано соглашение между правительствами Карачаево-Черкесии и федеральной земли Тироль о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

По словам Кузнецова, Тироль — земля, которая специализируется на тех направлениях, которые развиваются и на Северном Кавказе.

"Одно из самых крупных количеств туристов, наверное, приезжает в Тироль. (Здесь развит) и горный туризм, и экологический туризм, и зимний, и летний", — отметил он.

По его словам, особенный интерес представляли именно некрупные крестьянско-фермерские хозяйства.

"Ведь это всё в структуре и нашего производства. И для нас было очень важно посмотреть, как организована эта система, как небольшие хозяйства из маленьких ручейков стекаются в крупных производителей, поставщиков более 50 стран мира. И мы обсудили возможность не только обмена технологиями, но им может быть потенциально (интересно) посмотреть новые открытия рынков именно на Ближнем Востоке и в Азии, где доминируют халяльные технологии, халяльная продукция. Как раз Кавказ — очень удобное место для размещения производств, которые могли бы производить эту продукцию и потом быть точкой поставки в эти страны", — сказал министр.