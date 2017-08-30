Суд рассмотрит ходатайство АФК "Система" о снятии ареста с части ее активов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии 5 сентября рассмотрит ходатайство АФК "Система" о снятии с части активов корпорации, ареста наложенного в рамках дела "Башнефти", говорится в определении суда, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Арбитраж Башкирии 23 июня по ходатайству "Роснефти" наложил арест на принадлежащие АФК "Система" и ее "дочке" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, запретив распоряжение ими. Балансовая стоимость активов, как было указано в определении суда, составляет 185 миллиардов рублей. Согласно постановлению судебных приставов, ограничено также право АФК "Система" и "Системы-Инвест" на получение дохода по арестованным акциям. Из-за этого запрета АФК не получила от своего основного актива — МТС — 9,9 миллиарда рублей дивидендов.

Суд, согласно определению, 29 августа получил ходатайство АФК "Система", в котором она просит отменить обеспечительные меры в части ареста следующих активов корпорации: 6,54% акций МТС и 100% акций "Медси".

"Принять заявление ПАО "АФК "Система" об отмене обеспечительных мер. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления на 5 сентября 2017 года на 14.00", — определила судья Ирина Нурисламова.

Как пояснил РИА Новости официальный представитель "Системы" Сергей Копытов, компания направила соответствующее ходатайство в связи с тем, что башкирский арбитраж удовлетворил требования "Роснефти" не полностью. При этом он отметил, что АФК "Система" по-прежнему считает арест активов незаконным и продолжит его оспаривать.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей. "Система" уже заявила о намерении подать апелляцию.