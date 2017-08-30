КЧР намерена использовать опыт Тироля в развитии промышленности и туризма

ЧЕРКЕССК, 30 авг — РИА Новости. Карачаево-Черкесия намерена использовать опыт компаний из Австрии в сфере промышленности, развития туризма и охраны окружающей среды, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

В ходе рабочей поездки в Австрию Темрезов в среду подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между КЧР и австрийской федеральной землей Тироль.

По словам главы региона, в рамках перекрестного Года туризма "Россия — Австрия", который стартовал в январе 2017 года, между регионами упрочились контакты, что позволило лучше узнать реальные потребности и возможности друг друга.

"Соглашение положит начало долгим и эффективным партнерским отношениям между Карачаево-Черкесской республикой и Тиролем, которые имеют очень схожие географические и экономические возможности. Республике будет полезно использование богатого опыта австрийских компаний не только в сфере туризма, но и в сельском хозяйстве, промышленности, охране окружающей среды, гидроэнергетике. Развивая прямые контакты, мы получим весомый экономический эффект, укрепим фундамент партнерских отношений, и создадим благоприятные условия для дальнейшего развития наших регионов", — цитирует пресс-служба главы КЧР слова Темрезова по итогам встреч в Тироле.

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