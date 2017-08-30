Правительство берет за основу осторожный макропрогноз до 2020 года

ГОРКИ, 30 авг — РИА Новости. Правительство РФ при планировании, в том числе формировании бюджета на 2018-2020 годы, по-прежнему будет брать за основу базовый сценарий макроэкономического прогноза с очень осторожными оценками, в предыдущие периоды такая тактика себя оправдала, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Начнем с прогноза. За основу пока принимается базовый сценарий. Мы утвердили его основные параметры исходя из, скажем так, очень осторожных оценок по всем ключевым факторам, которые способны повлиять на бюджет. Мы такую тактику использовали последние годы, во всяком случае в предыдущий период она себя оправдывала. Но есть, конечно, и несколько иные подходы к этому процессу, сегодня тоже об этом поговорим", — сказал Медведев, выступая на совещании по прогнозу социально-экономического развития РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Он отметил, что правительство переходит к финальному этапу подготовки бюджета на следующие три года. "Основная предварительная работа уже завершена. Мы ключевые параметры бюджета с вами посмотрели, провели отраслевые совещания по расходам, определили, какие деньги пойдут на социальные нужды, установили, какие ресурсы можем потратить на развитие промышленности, сельского хозяйства, региональной экономики", — напомнил Медведев.