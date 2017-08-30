Правительство берет за основу осторожный макропрогноз до 2020 года

ГОРКИ, 30 авг — РИА Новости. Правительство РФ при планировании, в том числе формировании бюджета на 2018-2020 годы, по-прежнему будет брать за основу базовый сценарий макроэкономического прогноза с очень осторожными оценками, в предыдущие периоды такая тактика себя оправдала, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Он отметил, что правительство переходит к финальному этапу подготовки бюджета на следующие три года. "Основная предварительная работа уже завершена. Мы ключевые параметры бюджета с вами посмотрели, провели отраслевые совещания по расходам, определили, какие деньги пойдут на социальные нужды, установили, какие ресурсы можем потратить на развитие промышленности, сельского хозяйства, региональной экономики", — напомнил Медведев.