АСВ выплатит вкладчикам банка "Риабанка" около 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского банка "Русский инвестиционный альянс" (Риабанка), у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, составят около 1,9 миллиарда рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно полученному реестру обязательств "Риабанк" (АО) за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,9 миллиарда рублей могут обратиться порядка 2,2 тысячи вкладчиков, в том числе около 30 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 1,6 миллиона рублей", — сообщает АСВ.

Ранее АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам московского банка "Русский инвестиционный альянс", у которого ЦБ РФ 17 августа отозвал лицензию, будут осуществляться через Сбербанк. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий ранее подсчитал для РИА Новости, что АСВ может выплатить вкладчикам банка 1,7 миллиарда рублей.

Банк России принял решение об отзыве лицензии у Риабанка в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. По данным ЦБ РФ, банк имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных средств.

При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг — кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 334-е место в банковской системе РФ.



