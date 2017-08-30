Для Дальнего Востока и Крыма планируется ряд налоговых мер, заявил Медведев

ГОРКИ, 30 авг — РИА Новости. Правительство России в ближайшие годы планирует реализовать ряд мер налоговой политики для стимулирования развития Дальнего Востока и Крыма и поддержки малого бизнеса, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В ближайшие годы мы планируем ряд дополнительных мер. Это и инвестиционный налоговый вычет, который позволит снизить расходы на модернизацию промышленности, и шаги по стимулированию развития экономического потенциала целого ряда регионов и округов — это и Дальний Восток, и Крым. И меры по поддержке малого бизнеса и сельского хозяйства", — сказал он на совещании по прогнозу социально- экономического развития и основным направлениям налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2018-2020 годы.

Премьер отметил, что это должно происходить параллельно с повышением финансовой дисциплины, снижением доли теневого сектора в экономике. "В том числе для этого мы принимаем решение по расширению практики прослеживаемости товаров, которые завозятся на территорию Евразийского экономического союза, и целый ряд других решений мы принимаем", — сказал он.

По словам Медведева, властям РФ в рамках налоговой и таможенно-тарифной политики предстоит решить непростую задачу – "в условиях жесткой экономии ресурсов предусмотреть меры для стимулирования экономического развития, чтобы условия ведения бизнеса были более благоприятными". Определенный задел был создан в предыдущие годы, отметил глава правительства.

По его словам, уровень налоговой нагрузки в РФ на протяжении последних четырех лет остается приблизительно на одном уровне "с некоторыми нюансами". "И он сопоставим с ключевыми странами Организации по экономическому сотрудничеству, в общем и целом находится на таком среднем уровне", — сказал Медведев.