ВЭБ предложит идею о создании консорциума по квантовым технологиям в России

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) в октябре предложит идею о создании консорциума по квантовым технологиям в РФ, идея активно обсуждается совместно с Российским квантовым центром, сообщил председатель ВЭБа Сергей Горьков журналистам.

"Сейчас мы вместе с Российским квантовым центром, совместно с другими участниками обсуждаем идею консорциума. Я думаю, что в октябре месяце мы сможем рассказать, в каком виде он будет представлен", — сказал Горьков.

"Эту идею мы на прошлой неделе очень активно обсуждали. Думаю, что в октябре мы ее представим", — добавил он.