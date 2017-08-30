Производители пищевого оборудования покажут разработки на Агропродмаш-2017

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Десятки российских производителей пищевого оборудования примут участие в предстоящей выставке "Агропродмаш-2017", которая пройдет в ЦВК "Экспоцентр" с 9 по 13 октября, они представят новые и перспективные разработки для животноводческих, птицеводческих и фермерских хозяйств, молокоперерабатывающих производств, сыроделов, производителей соков и напитков, переработчиков овощей и фруктов, мясо-, птице- и рыбоперерабатывающих производств и т.д, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр".

"Поскольку 2017 год является официальным стартом программы господдержки отечественных предприятий пищевого машиностроения, стоит ожидать, что выставка "Агропродмаш" в дальнейшем будет фиксировать расширение российского участия. И тому есть причина: благодаря совместной работе Российского экспортного центра (РЭЦ), Минпромторга России и Ассоциации "Росспецмаш" (объединяет производителей пищевого, строительно-дорожного и сельскохозяйственного машиностроения), теперь затраты бизнеса, в том числе на участие в российских выставках, имеющих статус международных, станут компенсировать.

Таким образом, мировой опыт поддержки участия национальных производителей в международных выставках и ярмарках, будет взят за основу для использования и в нашей стране. Этот вопрос регулируется новым постановлением правительства Российской Федерации, которое оговаривает механизмы финансирования части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки", — говорится вы пресс-релизе.

По информации пресс-службы, участники выставки смогут получить до 80% затрат на аренду выставочных площадей и застройку экспозиции. В этом году заявку на получение субсидии подали более 45 компаний. В их число вошли многие традиционные участники выставки. Это преимущественно производители оборудования для молочной отрасли, мясной промышленности, хлебопечения и ряда других.

В рамках деловой программы выставки "Агропродмаш-2017" 11 октября будет организована конференция "Развитие российского рынка машин для пищевой и перерабатывающий промышленности", на которой производители техники и представители РЭЦ, Минпромторга и "Экспоцентра" совместно обсудят первый опыт компенсации части затрат на участие в российских выставках и ярмарках.