Офисы "ФК Открытие" работают штатно, банк обслуживает клиентов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Офисы банка "Открытие" работают в штатном режиме по всей стране, банк продолжает обслуживать клиентов и выполняет все обязательства, сообщили РИА Новости в банке.

"Офисы банка "Открытие" работают в штатном режиме по всей стране. Мы продолжаем обслуживать клиентов и выполняем все обязательства, в том числе выдаем наличные денежные средства в офисах и банкоматах в нужном объеме", — сказали в пресс-службе банка "Открытие".

На текущий момент у банка "Открытие" более 400 офисов по всей стране, уточнили в банке.

ЦБ РФ во вторник объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России, а после начавшегося в июне резкого оттока средств клиентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытия".

Еще одним важным отличием является то, что регулятор, взяв банк под управление и введя временную администрацию, не ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физлиц. Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа банк "ФК Открытие" занимал восьмое место в списке российских банков по размеру активов.