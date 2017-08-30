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Экономика

Ткачев: показатели предприятий АПК Тамбовщины выше среднероссийских

13:0130.08.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Архивное фотоМинистр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА/ТАМБОВ, 30 авг — РИА Новости. Экономические показатели сельхозпредприятий Тамбовской области выше среднероссийских — в 2016 году их рентабельность с учетом субсидий составила 28% по сравнению с 16,4% по России, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев на встрече с главой региона Александром Никитиным, сообщает пресс-служба министерства.

Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тамбовские фермеры получили cвыше 80 млн рублей на развитие хозяйств

"Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте превышает 26%. Это в пять раз выше, чем в целом по стране", — сказал Ткачев, добавив, что экономические показатели сельхозпредприятий в Тамбовской области также выше среднероссийских: в 2016 году рентабельность с учетом субсидий сложилась на уровне 28% (по России — 16,4 %) и без учета субсидий составила 23% (по России — 9,3%).

В ходе встречи Никитин отметил, что для тамбовских аграриев минувшее полугодие отмечено ростом производства более чем на 15% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

"На 25 августа собрано 3,4 миллиона тонн зерновых, что в 1,5 раза больше прошлогодних показателей. Уровень урожайности вырос на треть и составил 44 центнертов с гектара", — приводит слова Никитина на встрече пресс-служба администрации области.

Губернатор также представил министру новый инвестпроект строительства зерноперерабатывающего комбината, который реализует АО "БиоТехнологии".

"Это приоритетный для экономики региона проект, направленный на увеличение объемов глубокой переработки зерна и получение глютена, крахмалов, белково-витаминно-минеральных добавок", — сказал Никитин.

Общая стоимость проекта оценивается в 11 миллиардов рублей, он предполагает создание 300 новых рабочих мест. Власти региона прогнозируют поступление налогов в бюджет области в объеме более пяти миллиардов рублей за 10 лет, отметили в обладминистрации.

В ходе встречи Ткачев подчеркнул важность оказания предприятиям поддержки в получении льготных инвесткредитов.

"Министерство поддерживает реализацию проектов по глубокой переработке зерна. Они позволяют заместить те импортные компоненты кормов, которые наши животноводы сейчас закупают за рубежом. Кроме того это позволяет снять с внутреннего рынка излишки зерна, а, значит, поддержать оптимальную цену на зерновом рынке", — цитирует слова министра пресс-служба Минсельхоза.

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