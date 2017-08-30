Ситуация с банком "Открытие" неприятна для рынка, заявил председатель ВЭБа

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ситуация с банком "Открытие" стала неприятной новостью для рынка, хотя и не совсем неожиданной, заявил журналистам председатель ВЭБа Сергей Горьков.

"Это решение Центрального банка, я не видел показателей "Открытия". Не могу сказать, что это ожидаемо, и не могу сказать, что это неожиданно. Рынок несколько раз об этом говорил. С другой стороны, всегда ждешь, какая будет форма реализации", — сказал он.

"Мне сложно комментировать, мы не совсем коммерческий банк и не совсем участник рынка. Скорее всего, это вопрос качества портфеля. Хотя любой такой случай, который происходит на рынке, сильно, конечно, рынок деструктирует, это очевидно. Как бы ни ожидали, все равно не очень приятно ощущать, что один из крупных банков уходит в санацию", — добавил Горьков.

ЦБ РФ во вторник объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России, а после начавшегося в июне резкого оттока средств клиентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".

Еще одним важным отличием является то, что регулятор, взяв банк под управление и введя временную администрацию, не ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физлиц. Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа банк "ФК Открытие" занимал восьмое место в списке российских банков по размеру активов.