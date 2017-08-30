Moody's ухудшило прогноз по темпам роста ВВП США до 2,2% в 2017 году

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по темпам роста ВВП США в 2017 году до 2,2% с 2,4% из-за негативных статистических данных по экономике страны, говорится в релизе агентства.

Прогноз роста ВВП США на 2018 год также был ухудшен — до 2,3% с 2,5%. "Пересмотр прогноза на 2017 год связан с более низкими показателями за первое полугодие. Ухудшение прогноза по росту в 2018 году отражает ожидания более скромного фискального стимулирования, чем предполагалось ранее… Мы ожидаем, что ужесточение денежно-кредитной политики в США продолжится в этом году и далее", — пишет агентство.

В то же время Moody's улучшило прогноз по темпам роста ВВП еврозоны на 0,3 процентного пункта: прогноз на 2017 год составляет 2,1%, а на 2018 год — 1,9%. Агентство объясняет свое решение улучшением экономической ситуации и прогноза по росту экономик Германии, Франции и Италии. Так, рост ВВП Германии в 2017 году ожидается на уровне 2,2%, а 2018 году — 2%, по Франции прогноз на текущий и следующий год теперь составляет 1,6%, а по Италии 1,3% в оба года.

"Мы считаем, что экономика еврозоны повторно, как и в 2016 году, покажет высокие показатели роста в этом и следующем году. Теперь мы ожидаем, что в 2017 и 2018 годах еврозона в целом вырастет на 0,3 процентного пункта по сравнению с нашими предыдущими прогнозами. Это отражает улучшение перспектив для основных экономик региона, включая Германию, Францию и Италию", — пишет агентство.

В целом, Moody's ожидает рост экономик G20 на 3,1% в 2017-2018 годах, против роста на 2,6% в 2016 году. "С учетом значительного замедления роста в некоторых странах зоны евро и государствах с формирующимся рынком нынешние темпы роста в странах с развитой экономикой составляют около 2%, а с развивающейся экономикой — около 5%", — пишет агентство.

В своем прогнозе агентство учитывает волатильность финансового рынка, протекционистскую политику США и непредвиденные побочные эффекты от реализации мер по сокращению заемных средств в Китае, а также риски, связанные с конфликтами на Корейском полуострове, Южно-Китайском море и на Ближнем Востоке. "Тестирование ракет Северной Кореей, усиление агрессивной риторики с обеих сторон и жесткая позиция администрации (президента США — ред.) Дональда Трампа повысили риск конфликта на Корейском полуострове. Мы считаем, что вероятность возникновения геополитических рисков незначительна, но значительная эскалация любой из этих ситуаций может быть пагубной", — отмечает Moody's.