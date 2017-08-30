Лавров отметил интерес России и Катара к координации в сфере энергетики

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи. 30 августа 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи. 30 августа 2017

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Россия и Катар подтвердили заинтересованность в дальнейшей координации в сфере энергетики и нефтедобычи, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили обоюдную заинтересованность в нашей координации в сфере энергетики и в нефтедобыче в рамках форума стран-экспортеров газа. Отмечаем растущий интерес к сфере капиталовложений, в частности, между российским Фондом прямых инвестиций и Катарским инвестиционным агентством", — сказал Лавров на пресс-конференции в Дохе по итогам переговоров.

По его словам, в настоящее время у обеих стран "есть настрой на то, чтобы активнее развивать торгово-экономические связи".

"Товарооборот, конечно, пока не отвечает имеющемуся потенциалу обеих стран. В этой связи мы отводим большое значение активизации работы совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Она собиралась здесь, в Дохе, в апреле этого года", — напомнил министр.

Он сообщил, что на прошедших переговорах с представителями катарских властей "подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимодействия по всему спектру направлений в русле тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита эмира в РФ в начале этого года и в ходе телефонных разговоров президента России и лидера Катара".