Налоговые поступления в бюджет выросли более чем на треть за семь месяцев

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Налоговые поступления в федеральный бюджет за январь-июль 2017 года выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,2 триллиона рублей, рассказал глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин, выступая на семинаре, который российские налоговики проводят в Москве совместно с ОЭСР и Внутриевропейской организацией налоговых администраций (IOTA).

В рамках семинара Мишустин рассказал об использовании новейших цифровых технологий ФНС, в частности, об автоматизированной системе "АСК НДС-2", маркировке товаров и внедрении онлайн касс.

"Цифровизация налогового администрирования создает кумулятивный эффект, который выражается в росте эффективности налогового администрирования. С начала применения "АСК НДС-2" налоговые поступления в бюджетную систему росли опережающими экономику темпами. Так, поступления в федеральный бюджет в январе-июле 2017 года выросли более чем на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,2 триллиона рублей", — заявил Мишустин.

Также глава ФНС представил проект по маркировке товаров, который стартовал в 2016 году с чипирования меховых изделий. "Благодаря проекту за первый год работы системы оборот меховых изделий превысил показатели маркетинговых исследований за весь 2015 год и составил более 1 миллиона товаров на общую сумму 59 миллиардов рублей. Таким образом, оборот товаров вырос в восемь раз, легализовались более 25% участников рынка, которые раньше находились в тени", — рассказал он.

Кроме того, в текущем году проводится эксперимент по маркировке отдельных видов лекарственных препаратов, и первые маркированные лекарства уже поступили в продажу. Также в текущем году в России заработали онлайн кассы нового поколения, которые автоматически передают информацию о продажах, что позволяет налоговым органам дистанционно контролировать бизнес и сокращать количество выездных проверок до минимума.

Мишустин также рассказал о сервисе ФНС для иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги или реализуют контент в интернете российским пользователям и по действующему законодательству должны встать на учет в российских налоговых органах и платить НДС. В настоящее время поставлен на учет и получил доступ к "Личному кабинету иностранной организации" 121 налогоплательщик. Это такие компании, как Google, Apple, Microsoft, Samsung, Chelsea, Wargaming, Netflix, Bloomberg Finance, Knigolub и др.