"Внешэкономбанк": Москва могла бы эмитировать свою криптовалюту

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москва в будущем могла бы эмитировать свою криптовалюту — москоин, полагает глава ВЭБа Сергей Горьков.
"Почему бы не выпустить москоин?",- сказал Горьков в ходе дискуссии с канадским программистом российского происхождения Виталиком Бутериным — основателем Ethereum — второй по капитализации криптовалюты в мире после Bitcoin.
"Через 20-40 лет у нас будет много разных видов валют. Раньше были государственные валюты и золото. В будущем компании начнут выпускать свои валюты, будут глобальные криптовалюты, города смогут выпускать свою валюту. В кошельке у каждого человека будет несколько видов валют",- заявил Бутерин.
Минфин РФ скоро внесёт в правительство РФ концепцию о регулировании криптовалюты, заявил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус.