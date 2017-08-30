"Внешэкономбанк": Москва могла бы эмитировать свою криптовалюту

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москва в будущем могла бы эмитировать свою криптовалюту — москоин, полагает глава ВЭБа Сергей Горьков.

"Почему бы не выпустить москоин?",- сказал Горьков в ходе дискуссии с канадским программистом российского происхождения Виталиком Бутериным — основателем Ethereum — второй по капитализации криптовалюты в мире после Bitcoin.

"Мы находимся в начале пути, криптовалюты будут показывать сумасшедший взлёт и падение. Думаю, что в течение нескольких лет будет стабильный рост, инвестировать в это перспективно, если не ожидать сиюминутной выгоды. Это уже зрелая технология",- заявил ещё один участник дискуссии, член Наблюдательного совета Ethereum и представитель Ethereum в России Владислав Мартынов.

"Через 20-40 лет у нас будет много разных видов валют. Раньше были государственные валюты и золото. В будущем компании начнут выпускать свои валюты, будут глобальные криптовалюты, города смогут выпускать свою валюту. В кошельке у каждого человека будет несколько видов валют",- заявил Бутерин.

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее говорил, что крипторубль должен существовать, и кабмин будет осторожно работать в данном направлении, наблюдая за зарубежным опытом.

Минфин РФ скоро внесёт в правительство РФ концепцию о регулировании криптовалюты, заявил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус.