Акции ОАК и "Иркута" растут на новостях о возможном объединении

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Акции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и НПК "Иркут" растут более чем на 7% на сообщениях о возможном объединении компаний в одно юридическое лицо.

К 11.19 мск акции ОАК дорожали на 7,21%, "Иркута" – на 7,34%. При этом индекс ММВБ рос на 0,55%, следует из данных Московской биржи.

Как пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, ОАК объединится с "Иркутом" и ГСС в единое юридическое лицо. По словам источников издания, новая структура будет одновременно и корпоративным центром корпорации, и управляющим ее гражданскими проектами, в частности МС-21 и SSJ 100.