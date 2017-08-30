АФК "Система" рассчитывает, что от нее не потребуют досрочно погасить долги

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. АФК "Система" рассчитывает, что кредиторы не предъявят требования о досрочном погашении обязательств в связи с техдефолтом по кредитам корпорации на 8,9 миллиарда рублей, заявил старший вице-президент, руководитель комплекса финансов и инвестиций АФК "Система" Всеволод Розанов.

В понедельник АФК "Система" сообщила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму, эквивалентную 8,9 миллиарда рублей. Техдефолт наступил из-за ареста принадлежащих АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК в рамках спора с "Роснефтью" по "Башнефти". В АФК отметили, что дефолт носит формальный характер — корпорация будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.

"В рамках продолжающегося диалога с кредиторами АФК "Система" направила банкам запросы об отказе от реализации прав, возникших в связи с техническим дефолтом. В настоящий момент у нас нет оснований считать, что кто-либо из наших кредиторов предъявит корпорации требование о досрочном погашении обязательств по кредитным соглашениям", — приводятся в сообщении компании слова Розанова. По его словам, финансовое положение АФК остается устойчивым.

Президент корпорации Михаил Шамолин подчеркнул, что АФК "Система" "сделает все возможное для обеспечения справедливого решения суда и минимизации любых негативных последствий иска для корпорации, ее инвесторов и всех заинтересованных сторон".

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Изначально сумма иска составила 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом произошедшего ослабления рубля. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий.

На прошлой неделе Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Решение вступит в силу через месяц, если ответчики его не обжалуют. "Система", однако, уже заявила о намерении обжаловать решение.