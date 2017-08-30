Акции банка "ФК Открытие" меняют направление динамики на новостях о санации

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Акции банка "ФК Открытие" подвержены волатильности и меняют направление динамики на новостях о санации Банком России; в начале торгов поднимались на 0,75%.

К 10.11 мск акции банка "ФК Открытие" перешли к снижению и опускаются на 0,67% — до 1,331 тысячи рублей. При этом индекс ММВБ растет на 0,49%, следует из данных Московской биржи.

ЦБ РФ во вторник объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России, а после начавшегося в июне резкого оттока средств клиентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытия".

Еще одним важным отличием является то, что, взяв банк под управление и введя временную администрацию, регулятор не ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

"ФК Открытие" — коммерческий банк, который был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физлиц. Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа банк "ФК Открытие" занимал восьмое место в списке российских банков по размеру активов.