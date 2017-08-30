Под железнодорожной аркой моста в Крым прошло первое судно

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сухогруз "Святитель Алексей" стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой моста в Крым, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Проходя под аркой, капитан сухогруза Юрий Силаев дал приветственный сигнал.

"Наблюдаем за этой стройкой с самого начала. Это грандиозная стройка, которая войдет в историю", — сказал Юрий Силаев.

Судно следовало из Азовского моря в Черное.

Во вторник сообщалось, что строители моста в Крым подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря. Для этого в проливе на 72 часа приостановили судоходное движение.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало автомобильного движения по нему запланировано на декабрь 2018 года.

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