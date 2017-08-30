Аэропорт Байкал в Улан-Удэ получит статус "открытого неба"

КРАСНОЯРСК, 30 авг — РИА Новости. Министерство транспорта РФ приняло решение о придании аэропорту Байкал в Улан-Удэ статуса "пятой степени свободы", сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.

В среду в Улан-Удэ проходит семинар по подготовке к реализации межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог с участием главы Минтранса, заместителя министра транспорта Китая Ли Сяомина, статс-секретаря — заместителя министра развития дорог и транспорта Монголии Бат-Эрдэнэ Джалавсурена.

"Хочу отметить, что министерством транспорта РФ принято решение о развитии авиасообщения республики и приданию статуса "открытого неба" аэропорту Улан-Удэ по пятой степени свободы", — сказал Соколов.

По его словам, столица Бурятии Улан-Удэ станет четвертым городом в стране, который получит статус открытого аэропорта по пятой степени. В настоящее время режим "открытого неба" действует во Владивостоке, Сочи и Калининграде.

"Это возможность не только дальнейшего развития авиасообщения с возможностью посадки самолетов из стран Азии в Улан-Удэ и их следования дальше на европейский континент, но и мультипликатор для развития туристической и инвестиционной привлекательности республики. Уверен, что эту новость позитивно воспримут в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона", — отметил глава Минтранса РФ.

И.о. главы республики Алексей Цыденов отметил, что принятое решение по аэропорту — большой шаг к повышению доступности региона, повышению туристического и экономического потенциала республики — данное решение будет способствовать развитию туризма и повышению инвестиционной привлекательности Бурятии.

Пятая степень свободы воздуха предусматривает выполнение полетов в аэропорт любым иностранным перевозчиком почти без ограничений, вне зависимости от условий соглашений об авиасообщении его страны с Россией. При этом иностранные авиакомпании смогут не только без ограничений выполнять международные полеты из Улан-Удэ, но и совершать транзитные перелеты между третьими странами с посадкой в Байкале. Кроме того, перевозчики смогут в аэропорту Улан-Удэ брать на борт новых пассажиров. Для этого от перевозчика достаточно отправить в аэропорт Байкал соответствующую заявку.