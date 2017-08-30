Патрушев предостерег от "безответственной гонки" за ресурсами в Арктике

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО), 30 авг — РИА Новости. Бережное отношение к экологии Арктики должно быть приоритетом международного сотрудничества при освоении арктических территорий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая на открытии VII международной встречи представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности, Патрушев отметил, что сегодня, когда вопросы энергетической безопасности приобрели глобальный масштаб и зачастую переходят в политическое измерение, тема арктических ресурсов "актуальна как никогда".

"По современным оценкам, углеводородные запасы в регионе составляют 90 миллиардов баррелей нефти, 47 триллионов кубометров природного газа, а также 44 миллиарда баррелей газового конденсата", — отметил секретарь Совета безопасности.

Вместе с тем безответственная гонка за ресурсами может стать причиной экологических катастроф и разрушения традиционных укладов жизни народов Севера, отметил Патрушев. "Уникальные особенности Арктики способны мгновенно придать любому негативному инциденту масштабы настоящего бедствия. Поэтому бережное отношение к богатствам региона должно стать главным приоритетом для всех нас", — сказал он.

"Необходимо, невзирая на отдельные межгосударственные разногласия, объединить наши усилия во имя общего дела – сохранения Арктики как уникального природного и культурного наследия всего человечества. Это подразумевает целый ряд трудных, но все же решаемых задач", — подчеркнул секретарь СБ.

По словам Патрушева, огромное значение для привлечения внимания международного сообщества к вопросам сохранения ресурсов Арктики играет развитие туризма в этом регионе. Мы можем рассчитывать на бережное отношение к этому региону лишь тогда, когда все человечество, а не только арктические государства, осознают непреходящую ценность Арктики как общего наследия человечества.