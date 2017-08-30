В Uber назначили нового главу компании

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Онлайн-сервис по заказу такси Uber официально сообщил о назначении гендиректором Дары Хосровшахи, который ранее возглавлял компанию по бронированию путешествий Expedia.

"Мы рады объявить, что совет директоров Uber единогласно проголосовал за то, чтобы назначить Дару Хосровшахи нашим новым генеральным директором", — говорится в сообщении на сайте компании.

Хосровшахи эмигрировал в США из Ирана в девятилетнем возрасте, вырос в штате Нью-Йорк и учился в престижном университете Браун. Долгое время работал в крупной интернет-компании IAC, где занимал пост финансового директора. Руководил Expedia с 2005 года.

Хосровшахи приступит к своим обязанностям уже в среду, говорится в письме.

Ранее основатель Uber Трэвис Каланик был вынужден покинуть пост генерального директора из-за ряда скандалов. Правоохранительные органы предъявили компании ряд претензий по потенциальному нарушению законодательства, хотя ни одна из претензий еще не дошла до суда. Кроме того, Каланика и его приближенных обвиняли в создании сексистской атмосферы в компании, которая затрудняла продвижение женщин по служебной лестнице.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана Калаником и Гареттом Кемпом в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.