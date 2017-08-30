В Uber назначили нового главу компании

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Онлайн-сервис по заказу такси Uber официально сообщил о назначении гендиректором Дары Хосровшахи, который ранее возглавлял компанию по бронированию путешествий Expedia.
Хосровшахи эмигрировал в США из Ирана в девятилетнем возрасте, вырос в штате Нью-Йорк и учился в престижном университете Браун. Долгое время работал в крупной интернет-компании IAC, где занимал пост финансового директора. Руководил Expedia с 2005 года.
Хосровшахи приступит к своим обязанностям уже в среду, говорится в письме.
Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана Калаником и Гареттом Кемпом в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.