Центробанк опробует на банке "ФК Открытие" новый механизм санации

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ЦБ РФ во вторник объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России, а после начавшегося в июне резкого оттока средств клиентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытия".

Еще одним важным отличием является то, что, взяв банк под управление и введя временную администрацию, регулятор не ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банк России разъяснил это простыми словами: "ФК Открытие" продолжит работу в прежнем режиме, исполняя все свои обязательства, в том числе перед вкладчиками.

Пообещал ЦБ поддерживать и работоспособность финансовых организаций и специализированных сервисов, входящих в группу банка. Их список не маленький – это страховая компания "Росгосстрах", банк "Траст" и "Росгосстрах банк", НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ Электроэнергетики" и "НПФ "РГС", "Открытие Брокер", а также проекты "Точка" и Рокетбанк.

Старые проблемы

Проблемы банка "ФК Открытие" руководство ЦБ РФ связывает с неудачными решениями, принятыми в течение последних трех лет, которые негативно сказались на состоянии банка. В первую очередь, это санация банка "Траст", которая, по заявлению зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева, стала стратегической слабостью группы.

Банк России в декабре 2014 года принял решение санировать "Траст", входящий в топ-30 российских банков, при помощи АСВ; санатором был выбран банк "ФК Открытие", который получил на оздоровление "Траста" 127 миллиардов рублей. Однако в конце 2015 года "Открытие" обратилось в АСВ за дополнительным финансированием на сумму около 50 миллиардов рублей в свете того, что "дыра" в балансе банка оказалась больше, чем предполагалось ранее.

Глава АСВ Юрий Исаев в связи с этим заявлял, что обсуждаются варианты нового, дополнительного конкурса на санацию "Траста". ЦБ изменил план санации, предусмотрев выделение допсредств по итогам нового конкурса. Соперник у "Открытия" был один – Альфа-банк, но незадолго до объявления победителя он неожиданно отозвал заявку. Итоги конкурса до сих пор не подведены.

Приобретение "Росгосстраха", по словам первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина, стало для "ФК Открытие" дополнительным катализатором ухудшения состояния.

В декабре 2016 года появилась информация о планирующемся объединении активов "Открытие Холдинга" и "Росгосстраха". В марте стало известно, что банк "ФК Открытие" получил право распоряжаться 19,8% уставного капитала СК "Росгосстрах", ранее его доля составляла 4,4%. В августе ФАС разрешила структуре "Открытия" приобрести 100% страховой компании.

По словам Тулина, затраты банка на финансирование этой деятельности намного превзошли ожидания собственников группы "Открытие". Банк израсходовал на эти цели изрядные суммы своей ликвидности.

Ухудшению ликвидной позиции банка способствовал и отток капитала, произошедший летом текущего года. По данным ЦБ РФ, отток средств юридических лиц из банка "ФК Открытие" с 3 июля по 24 августа составил 389 миллиардов рублей, физических — 139 миллиардов рублей. На этом фоне усилилась зависимость от операций рефинансирования ЦБ. 21 августа рейтинговое агентство АКРА поставило кредитный рейтинг банка "ВВВ-" на пересмотр с негативным прогнозом.

В результате образовавшихся в банке проблем топ-менеджмент "ФК Открытия" принял решение обратиться в ЦБ с просьбой о поддержке.

Новое решение

Новый механизм санации, применяемый Банком России по отношению к "ФК Открытие", окажется более эффективным и менее затратным, чем процедура традиционной санации, считает Поздышев. К тому же займет значительно меньше времени, чем финансовое оздоровление по кредитной схеме санации, которая может длиться от 10 до 15 лет.

Процесс финансового оздоровления банка регулятор условно разделяет на два этапа. На первом этапе ЦБ назначает временную администрацию по управлению банком сроком до шести месяцев. ЦБ пояснил, что временная администрация может при необходимости сформировать дополнительные резервы на возможные потери и осуществить переоценку имущества банка. Работа совета директоров и общего собрания акционеров банка продолжается, но их решения вступают в силу после согласования. По итогам первого этапа Банк России утвердит план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

В рамках второго этапа предполагается передача ее функций управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора. При этом полномочия исполнительных органов банка и права его акционеров приостанавливаются. По итогам санации доля нынешних акционеров "ФК Открытие" в банке не будет превышать 25%, а ЦБ получит не менее 75% акций банка. В настоящее время ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", которому принадлежит 66,64% голосующих акций. Основными бенефициарами "Открытие Холдинг" являются Вадим Беляев, группа ИФД, банк ВТБ, группа ИСТ, Рубен Аганбегян, Александр Мамут.

В период работы управляющей компании уставный капитал "ФК Открытие" будет приведен в соответствие с размером собственных средств. В случае, если собственные средства окажутся отрицательными, уставный капитал уменьшается до одного рубля. В этом случае действующие акционеры полностью утрачивают право собственности на банк. По оценке Тулина, регулятор оценит реальный размер капитала банка "ФК Открытие" и обнародуют его через один-три месяца.

Новый механизм санации предполагает, что по итогам финансового оздоровления банка регулятор сможет выставлять приобретенные им доли на открытый аукцион. Пока предметно об этом говорить применительно к "ФК Открытие" преждевременно, однако Тулин уже заявил, что ЦБ рассчитывает вернуть кредиты, выданные банку.

Взлет открытия

ЦБ РФ гарантирует платежеспособность банка "ФК Открытие" перед вкладчиками и рассчитывает на взлет кредитных рейтингов банка через шесть-девять месяцев.

Дмитрий Тулин отметил, что платежеспособность банка полностью гарантирована – любой вкладчик без проблем может забрать деньги. В свою очередь Василий Поздышев добавил, что Банк России не собирается вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

"Безусловно, поддерживая финансовую устойчивость банка "Открытие", одновременно будет поддерживаться финансовая устойчивость негосударственных пенсионных фондов, страховой компании — все будет, используя сленг, в шоколаде", — подчеркнул Тулин.

"Я думаю, что через шесть-девять месяцев рейтинг банка взлетит до очень хороших уровней и все будет прекрасно, признано рынком", — поделился он.

Тулин также отметил, что не стоит оценивать решение ЦБ о санации "Открытия" как зачистку банка. Он подчеркнул, что при санации банка будут сохранены лучшие кадры, обеспечены непрерывность деятельности и развитие потенциальных преимуществ.

На благо системы

Руководство ЦБ РФ уверено, что финансовое оздоровление "ФК Открытия" только повысит надежность банковской системы России и что потрясений на рынке в обозримом будущем не будет.

"Повышение финансовой устойчивости одного из крупных системно-значимых игроков на рынке объективно повышает финансовую устойчивость всего банковского сектора. Мы не можем исключить возможностей других случаев, которыми будет заниматься Фонд консолидации банковского сектора. Но это событие, в любом случае, повышает надежность банковского сектора, уж точно не ухудшает", — сказал Тулин.

"Мы не ожидаем никаких потрясений в банковском секторе экономики в обозримом будущем", — обнадежил первый зампред ЦБ.