Эксперт: ЦБ санирует "Открытие" во избежание эффекта "карточного домика"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Банк России принял решение о финансовом оздоровлении банка "Открытие" во избежание эффекта "карточного домика": отзыв лицензии у системно значимого банка мог бы привести к дестабилизации всей банковской системы РФ, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анастасия Личагина.

Центробанк во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Процесс финансового оздоровления банка "ФК Открытие", по оценке ЦБ РФ, займет от шести до восьми месяцев, при этом регулятор точно постарается уложиться в срок до одного года.

Банк "ФК Открытие" входит в перечень 10 системно значимых кредитных организаций и занимал восьмое место по объему привлеченных депозитов населения на 1 августа 2017 года, напомнила аналитик.

"Принятое регулятором решение о введении временной администрации без установления моратория на удовлетворение требований кредиторов призвано успокоить вкладчиков банка, приостановив оттоки привлеченных средств", — сказал Личагина РИА Новости.

"Дефолт одного из системно значимых банков мог бы привести к возникновению эффекта "карточного домика", сказавшись на стабильности системы в целом", — отметила она.