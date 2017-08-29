"Газпром" оценивает, как новые санкции США повлияют на деятельность группы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. "Газпром" проводит оценку влияния новых санкций США на деятельность группы, говорится в отчете компании по МСФО.

"США приняли закон, который предусматривает новые санкции в отношении Российской Федерации, в том числе потенциально затрагивающие интересы группы. Влияние санкций на деятельность группы в Европе и ее международные проекты во многом зависит от содержания актов президента США и министерства финансов США, которые будут приняты во исполнение данного закона. Группа проводит оценку того, как данные изменения повлияют на ее деятельность", — говорится в отчете.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (ранее было 30 дней и 90 дней соответственно).