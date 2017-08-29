ЦБ может изменить управление компаниями, входящими в группу "Открытие"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Процесс оздоровления "ФК Открытие" предполагает создание новых органов управления во всех финансовых организациях, входящих в банковскую группу, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Банк России и управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора будут временно управлять кредитной организацией на период, мы оцениваем его – от 6 до 8 месяцев. После чего Банком России и УК ФКБС будут сформированы новые органы управления банка "Открытие" и других финансовых организаций, которые входят в группу "Открытие", — сказал Поздышев.

Он напомнил, что в банковскую группу входит около 30 различных юрлиц, многие из которых являются финансовыми организациями. "И все эти финансовые организации войдут в периметр плана участия Фонда консолидации банковского сектора", — добавил он.

Он подчеркнул, что задача Банка России заключается в том, чтобы сохранить деятельность группы "Открытие" в прежнем режиме. "Сегодня уже были проведены встречи с топ-менеджментом этих кредитных и некредитных организаций. Мы постараемся сохранить преемственность, но с другой стороны, органы управления будут сформированы на рыночных условиях: если мы для какого-то направления работы видим людей более компетентных или которым Банк России доверяет в большей степени, то у Банка России как у основного собственника будет возможность заменить конкретные персоналии", — признал зампред ЦБ.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время регулятор не планирует проводить радикальные изменения в управлении банком.

Он подчеркнул, что Банк России, безусловно, проведет оценку качества менеджмента и управления во всех финансовых организациях группы "Открытие".